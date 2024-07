Polfinale proti Grčiji trenutek resnice za slovenske košarkarje

Slovenija je v Pireju pokazal obe strani obraza. Najprej bledo in anemično proti Hrvaški, nato pa borbeno in zavzeto proti Novi Zelandiji. Za uvrstitev v finale bo potrebovala svojo vrhunsko verzijo tako v obrambi kot napadu.

"Motivacija zagotovo ne bo težava, druga stvar pa je, kako se taktično lotiti tako raznovrstne ekipe, kot je grška. Giannisa Antetokounmpa ne moreš ustaviti, lahko ga zgolj omejiš, a tu je še veliko odličnih posameznikov, ki jim ne smemo dovoliti, da se razigrajo," je dodal slovenski selektor.

Grčija bo imela na svoji strani tudi polne tribune glasnih in temperamentih navijačev. Dvorana Miru in prijateljstva v Pireju sprejme 11.500 gledalcev. "Za nas Grke so olimpijske igre nekaj posebnega. Že od majhnih nog želim igrati na njih in mislim, da boljše priložnosti za to ne bomo imeli. Nazadnje smo na igrah nastopili 2008, zato bi bila uvrstitev v Pariz velika stvar za našo državo. To čutijo tudi navijači, ki bodo zagotovo nas šesti igralec," je slovenskim novinarjem v Grčiji dejal Kostas Papanikolao.