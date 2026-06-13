Policija aretirala zvezdnika lige NBA, čaka ga sojenje

James Harden v svojem življenju ni tujec kontroverzam, ki velikokrat odvračajo pozornost od njegovih vragolij na parketu. Tokrat pa je govora o hujšem kršenju zakona. Hardna je policija ujela v avtomobilu, ko je imel svojo pištolo v naročju in ne na pasu, kot veleva ameriška zakonodaja. Harden je bil pridržan in čez nekaj časa tudi izpuščen.

To pa še ni konec njegovih težav. 22. junija ga čaka sojenje, ki bo odločalo o njegovi usodi. Harden je v minuli sezoni branil barve Los Angeles Clippers in Cleveland Cavaliers. 36-letnik se pri svojih izkušenih letih počasi poslavlja od svoje impresivne kariere, v kateri je bil leta 2018 kronan tudi za najkoristnejšega igralca lige. Zaenkrat pa si še ni prislužil tako želenega šampionskega prstana.