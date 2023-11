Policija preiskuje obtožbe proti Giddeyju

Policija iz mesta južno od Los Angelesa je v sredo sporočila, da je seznanjena z obtožbami proti Avstralcu iz ekipe Oklahoma City Thunder, ki je oktobra dopolnil 21 let. Na vprašanje nemške tiskovne agencije dpa tiskovna predstavnica ni želela odgovoriti, zakaj so preiskave v pristojnosti tamkajšnjih oblasti. V ameriških zveznih državah Kalifornija in Oklahoma je polnoletnost ob dopolnjeni starosti 18 let. Josha Giddeyja so novinarji povprašali o obtožbah in vsebine ni želel komentirati.