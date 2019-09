Poljaki po podaljšku strli Kitajce, Španci boljši od Portorika

Mateusz Ponitka je za zmago Poljakov prispeval 25 točk in devet skokov, podelil pa še štiri blokade in tri podaje. Ključen je bil tudi v zadnji četrtini, ko je po njegovi ukradeni žogi Poljska tudi uspela izsiliti podaljšek. Ob koncu rednega dela je imel sicer Ponitka priložnost za zmago belo-rdečih, ko je ukradel žogo in imel na voljo dva prosta meta, a je zadel le enega za 72:72. A. J. Slaughter je prispeval 22 točk in nekaj pomembnih košev, medtem ko je prvi kitajski strelec Ji Džianliandosegel 24 točk, a ob zvoku sirene za konec prvega podaljška zgrešil in razžalostil nabito polne tribune športne arene Vukesong.

V skupini A je Venezuela s 87:71 premagala Slonokoščeno obalo in prišla do prve zmage. V skupini B so se druge zmage veselili Argentinci, ki so s 94:81 premagali Nigerijo. Izkušeni Luis Scolaje bil s 23 točkami in desetimi skoki prvo ime tekme. Na drugi tekmi skupine je Rusija ugnala Južno Korejo s 87:73 in si z drugo zmago prav tako zagotovila napredovanje med najboljših 16. S po 13 točkami sta bila pri Rusih najboljša Andrej Voroncevičin Vitalij Fridzon.

Tunizijci so na prvi ponedeljkovi tekmi skupine C z 79:67 odpravili Iran in prišli do svoje prve zmage, v obračunu doslej neporaženih Španije in Portorika pa so se druge zmage in napredovanja veselili Španci. Zmagali so s 73:63. Pri tem sta bila Marc Gasolz 19 in Ricky Rubios 17 točkami najboljša strelca tekme, na kateri so Španci večino dela tako kot uvodoma proti Tuniziji opravili v tretji četrtini. Po izenačenem prvem polčasu je bil lahko selektor Sergio Scarioloveliko bolj zadovoljen z nadaljevanjem, "furija" je tretjo četrtino dobila z 21:10 in se odločilno oddaljila od tekmecev.

Srbska reprezentanca, ki velja za eno glavnih favoritinj, je vpisala novo gladko zmago in si zagotovila napredovanje v nadaljevanje tekmovanja. Srbi so tokrat v Fošanu s 126:67 odpravili Filipine. Iz igre so tokrat metali kar 74-odstotno, tekmecem nasuli 12 trojk, imeli skupaj 37 podaj, sedem košarkarjev pa je doseglo vsaj deset točk. Največ med njimi Nemanja Bjelica, ki je brez zgrešenega meta dosegel 20 točk, Bogdan Bogdanović jih je dodal 17. Nikola Jokićje ob 11 točkah zbral še po sedem podaj in skokov. Izbranci Aleksandra Đorđevićabodo tekmo zadnjega kroga v skupini igrali v sredo proti Italiji, ki ima doslej prav tako dve zmagi. V ponedeljek so Italijani z 92:61 odpravili Angolo, Marco Belinellije bil s 17 točkami najboljši strelec zmagovalcev.

Svetovno prvenstvo v košarki, skupinski del, 2. krog:

- skupina A:

Venezuela ‒ Slonokoščena obala 87:71

Kitajska ‒ Poljska 76:79 (podaljšek)

- skupina B:

Nigerija ‒ Argentina 81:94

Južna Koreja ‒ Rusija 73:87

- skupina C:

Tunizija ‒ Iran 79:67

Portoriko ‒ Španija 63:73

- skupina D:

Italija ‒ Angola 92:61

Srbija ‒ Filipini 126:67

