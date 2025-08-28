'Poljaki se bojijo Luke Dončića, ker je igralec, ki obožuje maščevanje'

V minulih dneh smo se sprehajali po ulicah Katovic in ugotovili, da ena od štirih gostiteljic letošnjega EuroBasketa ni pretiravala s promocijo velikega dogodka. Ravno obratno, če ne bi obiskali Spodek Arene, v kateri se bodo domači košarkarji nocoj soočili s Slovenijo, bi podvomili v to, da smo pripotovali v pravo mesto. Zato smo spregovorili s poljskim novinarskim kolegom Jakubom Wojczynskim iz časnika Przeglad Sportowy.

Poljska je ena od štirih gostiteljic letošnjega EuroBasketa. Kakšno je vzdušje pred začetkom EuroBasketa?

To je zapleteno vprašanje. Če se sprehodite po mestu, boste opazili, da se nihče ne pogovarja o EuroBasketu. Ga nestrpno pričakujejo, ali je to zgolj še en od številnih dogodkov? Kljub temu bodo navijači prišli sem čez dva dneva in dvorana bo polna. Košarka tukaj ni najbolj priljubljen šport. O promociji tega dogodka ne želim govoriti, ker bi lahko bila boljša. Spomnim se, da se je širša javnost na Poljskem za košarko zares začela zanimati šele po zmagi nad Slovenijo.

Če odmislimo splošno javnost, kakšna so pričakovanja ljubiteljev košarke tukaj?

Če govorimo o Poljakih, ki bolj podrobno spremljajo košarko, pa so mnenja med njimi deljena. Nekateri verjamejo, da lahko ponovimo čudež iz leta 2022 in se ponovno uvrstimo v polfinale, drugi pa so bolj realni. Dejstvo je, da smo izgubili na večini pripravljalnih tekmem, ampak večina trenerjev na teh tekmah preizkuša nove taktične zamisli in veliko stvari skriva pred nasprotniki. Enako velja za Slovenijo.

Kakšno je njihovo mnenje o Luki Dončiću?

Večina ljudi verjame, da bomo napredovali iz skupine, ampak šele s četrtega mesta, saj se bojijo Luke Dončića. Zavedajo se, da je bil pred tremi leti težji. Zdaj pa je igralec, ki se zelo rad maščuje. To smo velikokrat že videli v ligi NBA. Zagotovo bo izredno motiviran, čeprav je v resnici to zgolj še ena tekma v skupini. Zato se večina ljudi tukaj boji Luke in ne verjame, da bodo poljski igralci uspeli ponoviti odmevno zmago. Jaz se s tem ne strinjam.

Kakšno pa je vaše mnenje o slovenski reprezentanci?

Po mojem mnenju slovenska reprezentanca ni tako dobra, kot je bila pred tremi leti, saj manjkajo nekatera velika imena. Čeprav je Luka bolj motiviran in fizično pripravljen, mu bo še vedno manjkal visok igralec pod košem. Nimajo igralcev, kot sta Mike Tobey ali Josh Nebo. Poleg njega so zdaj mlajši igralci. Mislim, da je zdaj res vse odvisno od Luke. Dejstvo je, da lahko on sam dobi vsako tekmo. Ne bi bil presenečen, če bi dosegel 50 točk za zmago proti Franciji. Po drugi strani pa ne more vsega storiti sam. Upam, da bomo dokazali, da smo boljše moštvo, vi pa imate zgolj najboljšega igralca.

Leta 2022 je Poljska v četrtfinalu EuroBasketa šokirala Slovenijo in se uvrstila v polfinale. Na koga morajo biti slovenski ljubitelji košarke najbolj pozorni tri leta pozneje?

Mislim, da ga ni treba posebej izpostavljati vsem v Sloveniji, ki spremljajo košarko, saj vam je zelo znan. Tista tekma je bila najboljša tekma Mateusza Ponitke v njegovi karieri. V reprezentativnem dresu je sposoben igrati še bolje. Jordan Lloyd je novo ime in igra na zelo visoki ravni. On bi celo lahko bil najboljši igralec v moštvu. Izpostavil pa bi našega rezervnega centra Dominika Olejniczaka. Izjemno močen je in v zadnjih treh letih je zelo napredoval. Sprva ni veliko igral, če se ne motim, pa je v zadnji sezoni bil eden od najboljših skakalcev v francoskem prvenstvu. Vsi vemo, da so igralci v tem prvenstvu zelo močni, on pa je celo močnejši od njih. Je predstavnik 'stare šole'. Nima dobrega meta z razdalje, ampak bo zelo nevaren pod košem.

Organizatorji so že pred dnevi sporočili, da so vstopnice za obračun med Slovenijo in Poljsko razprodane. Kako se bodo na to atmosfero odzvali domači košarkarji?