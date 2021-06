Poljska v Kaunasu pričakovano boljša od Angole

V tej skupini je Poljska v popoldanskem obračunu zanesljivo prišla do zmage proti Angoli. Poljaki, ki jih s klopi vodi Mike Taylor, so si že v prvem polčasu priigrali prednost 12 točk, potem ko je afriški predstavnik še ob koncu prve četrtine vodil z 18:17. V nadaljevanju je Poljska prednost le še povečala in na koncu slavila z 19 točkami razlike. Z 22 točkami je bil najbolj razpoložen med Poljaki Mateusz Ponitka, 16 jih je dodal AJ Slaughter (6 podaj). Najboljši strelec tekme pa je bil Yanick Moreira s 27 točkami (7 skokov).

Angola bo v sredo ob 15.30 (prenos na KANALU A in VOYO ob 15.10) prva tekmica slovenske izbrane vrste. Angola je bila od Barcelone 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka OI, a do odmevnejšega rezultata še ni prišla. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do sedaj odigrali tri medsebojne tekme, prav vse pa so dobili slovenski košarkarji.