Nov šok na Eurobasketu: Gruzija izločila olimpijske podprvake

Izidi, osmina finala:
Poljska - BiH 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
Francija - Gruzija 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)
Potem ko je Finska v soboto premagala in izločila Srbijo, ki je pred Eurobasketom veljala za glavno favoritinjo za končno slavje, je nedelja prinesla novo presenečenje. Francija, aktualna evropska in olimpijska podprvakinja, je v osmini finala z 80:70 izgubila proti Gruziji. Pred tem je Poljska z 80:70 premagala BiH.
Poljska - BiH 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
Francija - Gruzija 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.