Nov šok na Eurobasketu: Gruzija izločila olimpijske podprvake

Riga, 07. 09. 2025 16.12 | Posodobljeno pred 6 minutami

A.M.
Potem ko je Finska v soboto premagala in izločila Srbijo, ki je pred Eurobasketom veljala za glavno favoritinjo za končno slavje, je nedelja prinesla novo presenečenje. Francija, aktualna evropska in olimpijska podprvakinja, je v osmini finala z 80:70 izgubila proti Gruziji. Pred tem je Poljska z 80:70 premagala BiH.

Izidi, osmina finala:

Poljska - BiH  80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
Francija - Gruzija 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)

Desno
07. 09. 2025 16.26
Vucic boljši domov. Pravilno
manga
07. 09. 2025 14.09
-2
BiH je igrala zelo dobro na tem prvenstvu.Motijo me nevoščljivost in cinični komentarji muslimanov na račun srbske reprezentance.Škoda da sta izgubile Srbija in BiH.Edino upanje ostane še Slovenija.Upam da zmaga.
