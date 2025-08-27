Svetli način
Košarka

Poljski košarkarji niso pozabili zgodovinske zmage, ki jo želijo ponoviti doma

Katovice, 27. 08. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
Milan Doknić
Komentarji
15

Košarka na Poljskem ni najbolj priljubljen šport. Odbojka in nogomet imata veliko prednost, kar je jasno ob sprehodu po ulicah Katovic dva dneva pred prvim obračunom skupine D na letošnjem EuroBasketu. Čeprav bo domača reprezentanca v četrtek igrala s Slovenijo, nismo videli niti enega poljskega navijača v dresu domače reprezentance, jasno pa je, da se tudi organizatorji niso pretirano potrudili s promocijo tako velikega dogodka. A poljski košarkarji se ne ozirajo na to. Ravno obratno, veselijo se 'povratnega' obračuna z zelo motiviranimi Slovenci.

Na Poljskem je zmaga košarkarske reprezentance proti Sloveniji in Luki Dončiću leta 2022 zelo odmevala. Zgodovinski uspeh in uvrstitev v polfinale EuroBasketa v Berlinu so ustvarili kratkotrajno evforijo v domovini, ki pa ni dolgo trajala. Poljski košarkarji se podobno kot slovenski na kvalifikacijah za velika tekmovanja srečujejo z napol praznimi dvoranami, v lokalnih časnikih pa jim domači mediji namenijo še manj pozornosti.

Preberi še Slovencem pošle moči, Poljaki z zgodovinsko zmago v polfinalu s Francijo

Dober primer je prvi trening domače reprezentance v Spodek Areni, kjer se bo v četrtek spopadla s Slovenijo. Košarkarjem Andrzeju Pluti, Michalu Sokolowskemu in Michalu Michalaku so v državi s 36 milijoni prebivalcev le dneve pred začetkom velikega tekmovanja vprašanja postavljali zgolj trije lokalni novinarji. A skromni poljski košarkarji se ne ozirajo na to. Pravzaprav se zelo veselijo nevsakdanje izkušnje, saj bodo igrali v razprodani dvorani, polni domačih navijačev. Pluta je v pogovoru za našo spletno stran priznal, da s soigralci čuti veliko odgovornost. "Seveda čutimo malo pritiska. A tako je v športu. To bomo morali nadzirati. Če nam to uspe, nam bo pomagalo, v nasprotnem primeru pa bomo izgubili glave. Upam, da nam uspe. Domači navijači nam bodo poskušali pomagati, da bomo uspešni proti Sloveniji," je priznal 25-letni Pluta, ki leta 2022 ni igral proti četrtkovim nasprotnikom.

Preberi še Malo optimizma ne bi škodilo razvajenemu slovenskemu občinstvu (in košarkarjem)

Zgodovinske zmage pa se zelo dobro spominja 196 centimetrov visoki branilec Michal Michalak, ki takrat v slabih 11 minutah igre ni vpisal točke. "Vsega se spomnim. V prvem polčasu smo nepričakovano visoko vodili z več kot 20 točkami prednosti. Vse je bilo popolno. Nato je sledil veliki preobrat Slovenije v tretji četrtini in tesen konec, kjer je odločal le en met, ki ga Slovenci niso zadeli. Na koncu smo zmagali, kar je bil za nas velik trenutek, bili smo izjemno veseli in uvrstitev v polfinale je bil ogromen uspeh za nas. To je za nas odličen spomin, za vas pa velika priložnost za maščevanje," nam je dejal košarkar poljskega Anwila Wloclaweka.

V primerjavi z letom 2022 se je spremenilo marsikaj. Med drugim se slovenski košarkarji na tokratno evropsko prvenstvo odpravljajo z veliko nižjimi pričakovanji slovenske javnosti kot takrat. Vseeno pa izstopa Luka Dončić, ki med poljskimi navijači in novinarji vzbuja veliko spoštovanje. Poljski košarkarji se ga kljub njegovemu statusu ne bojijo. Na koncu koncev so ga na tistem usodnem četrtfinalnem obračunu omejili na zgolj 14 točk, zadel pa je le pet od 15 metov iz igre. "Naša največja prednost je ekipna igra, saj smo popolno nasprotje Slovenije, ki ima ogromno zvezdo, za katero trdo delajo vsi ostali, on pa ustvarja priložnosti za njih. Mi imamo nekaj odličnih košarkarjev, kljub temu pa smo predvsem ekipa," je kontrast med slovensko in poljsko reprezentanco opisal Michal Sokolowski, ki je na takratnem obračunu dosegel 16 točk.

KOMENTARJI (15)

M_teoretik
27. 08. 2025 15.08
Težko je napovedat, če bo medalja. Majo pa več šans kot Hrvatje!?
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
27. 08. 2025 15.07
-1
V Sloveniji bolj ste nesposobni višje priložene. V državah demokracije ki niso balkanske bi že zdavnaj leteli iz stolckov sam v naši državi pa dosmrtni mandat sam če so geni pravi.
ODGOVORI
0 1
Wolfman
27. 08. 2025 15.05
Berem da Luka niti ne več neki popularen in priljubljen med boljšimi trenerji sodobne košarke?
ODGOVORI
0 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
27. 08. 2025 15.02
komaj bomo prišli do 68 točke
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
27. 08. 2025 14.54
+0
DAJMO POLJSKA !!!
ODGOVORI
1 1
Magic-G-spot
27. 08. 2025 14.32
+3
Kje bo prenos?
ODGOVORI
3 0
ROMELS
27. 08. 2025 14.45
+4
Na TV Tirana.
ODGOVORI
4 0
gullit
27. 08. 2025 14.53
+0
Slo reprezentanca na Šport TVju, ostale tekme na šport klubu.
ODGOVORI
1 1
the kop
27. 08. 2025 14.29
+3
+20 za Poljake!!
ODGOVORI
3 0
BlankNick
27. 08. 2025 14.25
+2
A poljski košarkarji se ne ozirajo na to. Ravno obratno, veselijo se 'povratnega' obračuna z ZELO MOTIVIRANIMI Slovenci. :D Motivacije jim pa res ne manjka. Bodo tokrat vsaj (upam da) trezni :D
ODGOVORI
2 0
gullit
27. 08. 2025 14.24
Takrat so sami sebe premagali, čeprav so bili okrepljeni še z Goranom D. Veliki favoriti smo bili in so že razmišljali o polfinalu, kar je bila napaka, pa tudi kar so tudi priznali so malo ponočevali. Velika blamaža je to bila, verjetno največja v zgodovini Slo košarke. Sedaj imate priložnost da daste en mali obliž na to veliko rano, ko ste medaljo po svoji krivdi zapravili preveč na lahko.
ODGOVORI
0 0
bnpc
27. 08. 2025 14.24
+7
Pesimizem domačinov. Tekme pojma nimajo. Vse izgubili. Konec je. Vsega. Evo ga....Luka vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. Sramota. Poškpdoval si se. Konec je denar Amerika. Vrbi se v blo. In se umiri. Ok? Aha evo ga spet. Na Krk šel. Briga njega. Kupil avto za 2 mio. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!!....Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial.
ODGOVORI
7 0
ROMELS
27. 08. 2025 14.23
+6
RTV SLO 2. program ne prenaša tekem iz EP v košarki. V bivši jugi bi bilo to kaznivo. Sedanji RTV- ejevci pa rajši posedajo po kafičih med "šihtom" in predvajajo ponovitve že tolikokrat prežvečenih oddaj. Kdo še sploh gleda in plaučje to RTV-jevsko zmečkanko?
ODGOVORI
6 0
Amor Fati
27. 08. 2025 14.16
+1
To bo žlampanja. Komaj čakam.
ODGOVORI
2 1
piko3
27. 08. 2025 14.14
-1
Jo bodo tudi ponovili!
ODGOVORI
1 2
