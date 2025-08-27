Poljski košarkarji niso pozabili zgodovinske zmage, ki jo želijo ponoviti doma

Košarka na Poljskem ni najbolj priljubljen šport. Odbojka in nogomet imata veliko prednost, kar je jasno ob sprehodu po ulicah Katovic dva dneva pred prvim obračunom skupine D na letošnjem EuroBasketu. Čeprav bo domača reprezentanca v četrtek igrala s Slovenijo, nismo videli niti enega poljskega navijača v dresu domače reprezentance, jasno pa je, da se tudi organizatorji niso pretirano potrudili s promocijo tako velikega dogodka. A poljski košarkarji se ne ozirajo na to. Ravno obratno, veselijo se 'povratnega' obračuna z zelo motiviranimi Slovenci.

Na Poljskem je zmaga košarkarske reprezentance proti Sloveniji in Luki Dončiću leta 2022 zelo odmevala. Zgodovinski uspeh in uvrstitev v polfinale EuroBasketa v Berlinu so ustvarili kratkotrajno evforijo v domovini, ki pa ni dolgo trajala. Poljski košarkarji se podobno kot slovenski na kvalifikacijah za velika tekmovanja srečujejo z napol praznimi dvoranami, v lokalnih časnikih pa jim domači mediji namenijo še manj pozornosti.

Dober primer je prvi trening domače reprezentance v Spodek Areni, kjer se bo v četrtek spopadla s Slovenijo. Košarkarjem Andrzeju Pluti, Michalu Sokolowskemu in Michalu Michalaku so v državi s 36 milijoni prebivalcev le dneve pred začetkom velikega tekmovanja vprašanja postavljali zgolj trije lokalni novinarji. A skromni poljski košarkarji se ne ozirajo na to. Pravzaprav se zelo veselijo nevsakdanje izkušnje, saj bodo igrali v razprodani dvorani, polni domačih navijačev. Pluta je v pogovoru za našo spletno stran priznal, da s soigralci čuti veliko odgovornost. "Seveda čutimo malo pritiska. A tako je v športu. To bomo morali nadzirati. Če nam to uspe, nam bo pomagalo, v nasprotnem primeru pa bomo izgubili glave. Upam, da nam uspe. Domači navijači nam bodo poskušali pomagati, da bomo uspešni proti Sloveniji," je priznal 25-letni Pluta, ki leta 2022 ni igral proti četrtkovim nasprotnikom.

Zgodovinske zmage pa se zelo dobro spominja 196 centimetrov visoki branilec Michal Michalak, ki takrat v slabih 11 minutah igre ni vpisal točke. "Vsega se spomnim. V prvem polčasu smo nepričakovano visoko vodili z več kot 20 točkami prednosti. Vse je bilo popolno. Nato je sledil veliki preobrat Slovenije v tretji četrtini in tesen konec, kjer je odločal le en met, ki ga Slovenci niso zadeli. Na koncu smo zmagali, kar je bil za nas velik trenutek, bili smo izjemno veseli in uvrstitev v polfinale je bil ogromen uspeh za nas. To je za nas odličen spomin, za vas pa velika priložnost za maščevanje," nam je dejal košarkar poljskega Anwila Wloclaweka.

V primerjavi z letom 2022 se je spremenilo marsikaj. Med drugim se slovenski košarkarji na tokratno evropsko prvenstvo odpravljajo z veliko nižjimi pričakovanji slovenske javnosti kot takrat. Vseeno pa izstopa Luka Dončić, ki med poljskimi navijači in novinarji vzbuja veliko spoštovanje. Poljski košarkarji se ga kljub njegovemu statusu ne bojijo. Na koncu koncev so ga na tistem usodnem četrtfinalnem obračunu omejili na zgolj 14 točk, zadel pa je le pet od 15 metov iz igre. "Naša največja prednost je ekipna igra, saj smo popolno nasprotje Slovenije, ki ima ogromno zvezdo, za katero trdo delajo vsi ostali, on pa ustvarja priložnosti za njih. Mi imamo nekaj odličnih košarkarjev, kljub temu pa smo predvsem ekipa," je kontrast med slovensko in poljsko reprezentanco opisal Michal Sokolowski, ki je na takratnem obračunu dosegel 16 točk.