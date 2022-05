Poljub sreče za Milwaukee ob zvoku sirene

Giannis Antetokounmpo je zablestel z 42 točkami, 12 skoki in osmimi podajami. V izenačenem prvem polčasu tretje tekme drugega kroga končnice sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, a nobena ni povedla za več kot šest točk. Ob polčasu je Boston vodil s 50:44, nato pa so prvaki iz lanske sezone tretjo četrtino dobili za kar 17 točk (34:17) in kazalo je, da bodo srečanje mirno pripeljali do konca. Toda Bostonu je kmalu po začetku zadnjega dela stekel met z razdalje; razpoložen je bil predvsem Al Horford (srečanje je končal z 22 točkami in 16 skoki), ki je lastnoročno pripravil delni izid 7:0, po katerem so bili gosti znova povsem v igri. Dve minuti in pol pred koncem je Jaylen Brown z dvema prostima metoma prvič po začetku drugega polčasa popeljal Boston v prednost (100:99). V zadnji minuti pa Boston ni več zadel iz igre, za Milwaukee pa sta bila uspešna najprej Giannis Antetokounmpo, ki je bil najboljši strelec tekme, zbral je kar 42 točk, nato pa še Jrue Holiday - tokrat drugi strelec domačih s 25 točkami. V zadnjem napadu na tekmi bi Boston kaj lahko prišel do izenačenja. Potem ko je Marcus Smart zadel prvi prosti met, drugega pa namerno zgrešil, se je žoga dolgo odbijala po obroču, Horford jo je na koncu uspel pretvoriti v koš za dve točki, a je ogled počasnega posnetka razkril, da je bil pri zadnjem dotiku za približno desetinko prepozen. Pri gostih je tokrat zatajil predvsem prvi zvezdnik ekipe Jayson Tatum. Iz igre je metal le 21-odstotno (4/19), kar je zanj najslabši izkupiček na tekmah končnice v karieri. Na koncu je zmogel vsega deset točk in tri podaje. Milwaukee je z zmago ohranil prednost domačega terena, ki si jo je priigral na prvi tekmi serije v Bostonu. Na drugi so kelti pokazali, zakaj so zvezdniški Brooklyn Nets odpravili brez izgubljene tekme, saj so aktualne prvake premagali s kar 25 točkami naskoka. Četrta tekma bo v noči na torek v Milwaukeeju.

Izidi, končnica, 2. krog: - vzhod:

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 103:101

- Milwaukee v zmagah vodi z 2:1;