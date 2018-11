Polom Olimpije sredi Stožic: Crvena Zvezda prepričljivo boljša od zmajev

Petrol Olimpija je sredi zahtevnega niza težkih tekem, z današnjo proti vodilni ekipi regionalnega tekmovanja Crveni zvezdi pa Ljubljančanom ni uspelo prekiniti niza porazov, ki zdaj vključujejo tistega proti evroligašu iz Podgorice, proti Klaipedi v ligi prvakov in proti Beograjčanom.

Crvena zvezda je dobila vseh šest uvodnih obračunov lige Aba, danes pa še sedmega, ko je po izenačenem začetku v nadaljevanju stvari postavila na pričakovano mesto. Današnji dvoboj je bil za zmaje sicer priložnost za maščevanje za poraz pred dvema mesecema v superpokalu tega tekmovanja (60:86), a se je izkazalo, da se razmerja moči niso bistveno spremenila. Četa Zorana Martićaje bila konkurenčna do polovice tekme. Prvo četrtino so Ljubljančani dobili za točko, potem ko so največ vodili za štiri, v drugi četrtini pa so bili nazadnje blizu pri 33:34 v 17. minuti. Potem je sledil delni izid 3:9, to pa je nakazalo, v katero smer bo šla tekma v drugi polovici.

Beograjčani po odmoru niso imeli težav pri vzdrževanju vodstva. Tudi ko so domači prišli na -10, so imeli hiter dogovor, zanesljivo dobili tretjo četrtino ter nato v zadnji le še dokončali delo, ko je prednost narasla tudi na več kot 20 točk. Končna pa je bila + 23 (83:60) za goste, ki so tako skorajda ponovili izid iz Laktašev 21. septembra. Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal Scott Reynoldss 17 točkami, nihče od njegovih soigralcev pa ni presegel dvojnega strelskega izkupička.

Liga ABA, 7. krog:

Petrol Olimpija - Crvena Zvezda 60 : 83(23 : 22, 13 : 21, 13 : 22, 11 : 18)

Zadar - Mega Bemax 80 : 84