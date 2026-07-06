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Košarka

Tekma za biti ali ne biti: slovenski košarkarji s Švedi

Ljubljana, 06. 07. 2026 10.38 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.I. STA
Slovenska košarkarska reprezentanca

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v Stožicah gostila Švede. Zmaga košarkarje pelje v drugi krog kvalifikacij, poraz pa bi lahko pomenil predčasni konec kvalifikacij in velik neuspeh. Tekma se bo pričela ob 20.00.

V skupini H, v kateri igrajo Slovenija, Estonija, Švedska in Češka, pred zadnjim krogom ni še prav nič odločeno. Vse reprezentance imajo še možnosti za preboj v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2027 gostil Katar. Prvo mesto v skupini trenutno zaseda Estonija, sledi ji Slovenija, obe reprezentanci pa imata po tri zmage in dva poraza. Tretje mesto zaseda Švedska z dvema zmagama in tremi porazi, zadnje mesto pa pripada Čehom, ki imajo enako statistiko kot Švedska.

Klemen Prepelič, ki proti Estoniji ni bil v kadru bo danes znova na voljo selektorju Sekuliću.
Klemen Prepelič, ki proti Estoniji ni bil v kadru bo danes znova na voljo selektorju Sekuliću.
FOTO: Profimedia

Napredovanje v drugi krog kvalifikacij si bodo zagotovile tri reprezentance. Zmaga slovenske košarkarje pelje v drugi krog kvalifikacij, morebitni poraz ob zmagi Čehov nad Estonci pa bi se končal z velikim debaklom slovenskih košarkarjev in predčasnim koncem kvalifikacij za prvenstvo.

Preberi še 31 točk razlike: debakel oslabljene Slovenije v Estoniji

V oči še vedno bode petkov poraz proti Estoniji. Slovenska reprezentanca v Talinu brez nekaterih ključnih igralcev ni navdušila, zato je pred tekmo s Švedi motivacija še toliko večja. "Priznam, da sem bil po tekmi v šoku. Takega poraza v karieri še nisem doživel. Bili smo brez moči, čeprav nas je strokovni štab s selektorjem Sekulićem pripravil na tako tekmo in opozarjal na nevarnosti, ki nam pretijo," je po bolečem porazu dejal slovenski center Alen Omić.

"Ta boleč poraz želimo s pomočjo navijačev popraviti proti Švedski," je dejal Omić.
"Ta boleč poraz želimo s pomočjo navijačev popraviti proti Švedski," je dejal Omić.
FOTO: Profimedia

Pred odločilno tekmo s Švedsko je selektor Aleksander Sekulić povedal: "Morda nam Švedi malce bolj ustrezajo kot Estonci. Imajo pa kakovost in kilometrino. Imajo organizatorja igre, ki je bil prvak lige NCAA, in dva košarkarja iz lige NBA, tako da njihova kakovost ni sporna."

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