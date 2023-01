Pomembna zmaga Chicaga proti Utahu

Zach LaVine je na poti do svojih skupno 36 točk zadel tri zaporedne trojke v odločilnih trenutkih zadnje četrtine, DeMar DeRozan je k zmagi bikov dodal 35 točk. Dragić je odigral 13 minut in v tem času zbral pet točk, en skok in štiri podaje. Naslednja tekma Chicago čaka v noči na torek, ko bo gostoval pri vodilni ekipi Boston. Ta je v San Antoniu premagala Spurse s 121:116. Jayson Tatum je za Boston z metom 13:26 dosegel 34 točk in 33 sekund pred koncem s košem prevesil izenačen dvoboj na stran svoje ekipe. Jaylen Brown je dodal 29 točk, rezervist Malcolm Brogdon pa 23.

Poleg Luke Dončića je zmago v ligi NBA z moštvom Chicago Bulls dosegel tudi Goran Dragić . Ti so v domačem United Centru gostili Utah Jazz in zmagali s 126:118.

Branilci naslova, Golden State Warriors, so klonili v Orlandu proti Magic s 101:115. Za prvake še vedno ne igra poškodovani zvezdnik Stephen Curry, poškodba kolena je nastop preprečila tudi Klayu Thompsonu. Warriors so imeli kar 16 izgubljenih žog, met iz igre le 33:88, zadeli so 18 od kar 58 metov za tri točke, najboljši mož pa je bil Anthony Lamb (26 točk), ki ni bil član prve peterke. Pri zmagovalcih je bila peterica z dvomestnim številom košev na čelu z novincem Paolom Bancherom (25).

V izenačenem obračunu in igri brez pravih obramb so Sacramento Kings premagali Los Angeles Lakerse s 136:134. LeBron James je za goste dosegel 37 točk, deset v zadnji četrtini, imel je 50-odstotni met iz igre ter še osem skokov in sedem asistenc. Russell Westbrook, ki je v igro vstopil s klopi, je dodal 23 točk ob 15 podajah. Lakers, ki so igrali brez poškodovanega Anthonyja Davisa, so prišli do pete zmage v nizu.

Liga NBA, izidi:

Chicago Bulls – Utah Jazz 126:118

(Goran Dragić: 5 točk, 1 skok, 4 podaje za Chicago).

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 127:117

(Luka Dončić: 34 točk, 10 skokov, 10 podaj za Dallas).

San Antonio Spurs – Boston Celtics 116:121

Golden State Warriors – Orlando Magic 101:115

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 134:136