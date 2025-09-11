Svetli način
Erjavec: Pomembno bo, da se znova prebijemo na SP. Želimo tudi na OI v LA

Riga, 11. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
STA
2

Slovenska košarkarska reprezentanca je na evropsko prvenstvu odpotovala v meglici dvomov, v Slovenijo pa se vrača z jasnimi pogledi v prihodnost. "Veselim se nadaljevanja po začrtani poti," sporoča predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec.

Matej Erjavec
Matej Erjavec FOTO: Luka Kotnik

Tako kot večina Slovenije, ki je košarkarje konec avgusta pospremila s skeptičnimi ter posmehljivi pogledi ob izjavah o medalji na EP, je tudi predsednik Matej Erjavec ponosen na fante in celoten štab reprezentance. "Zadovoljen sem z odnosom vseh in s predstavami na tem prvenstvu ter z mislimi že pogledujem proti začetku novega reprezentančnega ciklusa, ki se začne novembra in v katerem bo poleg domačega eurobasketa 2029 zelo pomembno, da se skušamo ponovno prebiti na svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Želimo pa si nastopiti seveda tudi na OI 2028 v Los Angelesu," je sporočil dan po bolečem porazu z Nemčijo.

Preberi še Sekulić: Jaz bi bil še selektor

Matej Erjavec, ki KZS vodi od 2014, je sicer podpredsednik Fiba Europe in član izvršnega odbora Mednarodne košarkarske zveze. Tekmo četrtfinala v Rigi sta si iz prve vrste ogledala oba njegova nadrejena, šejk Saud Ali al Tani in Jorge Garbajosa. Slovenija je bila kljub sedmim novim igralcem na velikih tekmovanjih na pragu uvrstitve v polfinale EP. V zaključku tekme ji je zmanjkalo nekaj moči, kot je po srečanju priznal Gregor Hrovat, veliko kritik pa so bili deležni tudi delivci pravice, ki so bili zelo strogi do prvega zvezdnika in strelca tega prvenstva Luke Dončića.

Slovenski trenerski štab na Eurobasketu.
Slovenski trenerski štab na Eurobasketu. FOTO: Profimedia

Fantje bodo zagotovo potrebovali še nekaj dni, da bodo spoznali razsežnosti svojih predstav in srčne ter hrabre igre proti favoriziranim nasprotnikom, zapuščina tega prvenstva pa ni samo četrtfinale in končno sedmo mesto, temveč dejstvo, da je Slovenija v Katovicah in Rigi postavila temelje nove generacije reprezentantov. Dolgoletni kapetan Edo Murić je morda resda odigral zadnjo tekmo v državnem dresu, čeprav je Luka Dončić po tekmi izjavil, da ga bo skušal prepričati v nasprotno, zagotovo pa to ni bila zadnja reprezentančna akcija za Martina Kramplja, Roka Radovića, Leona Stergarja, Marka Padjena, Roberta Jurkovića, Luko Ščuko ali Alena Omića.

Preberi še Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Vsi s športnim direktorjem KZS Saša Dončićem na čelu so večkrat poudarili, da je to prvenstvo vmesna faza do domačega eurobasketa 2029, ko bo Luka Dončić star že 30 let, mnogim ostalim reprezentantom pa se bo iztekel čas. Slovenska reprezentanca se bo brez Luke Dončića, ki bo v ligi NBA, in Klemna Prepeliča, ki je član evroligaškega Dubaja, znova zbrala konec novembra, ko ju čakata prvi tekmi kvalifikacij za SP doma z Estonijo in v gosteh s Švedsko.

Matej Erjavec, Saša Dončić in Aleš Križnar.
Matej Erjavec, Saša Dončić in Aleš Križnar. FOTO: Luka Kotnik

V skupini, v kateri je še Češka, si bo skušala Slovenija v treh kvalifikacijskih terminih izboriti čim boljše izhodišče za drugi del, v katerem se bo slovenska skupina križala z Belgijo, Francijo, Finsko in Madžarsko. Iz drugega dela bodo na SP 2027 uvrstile prve tri ekipe iz novonastale skupine.

melhijad1
12. 09. 2025 13.40
ODSTOP obeh !!!
yanay
12. 09. 2025 13.07
Ja, Erjavec, začrtana pot mora imeti jasne cilje. Upam, da je eden prvih ciljev, pomlajevanje reprezentance. Recimo da bo ogrodje reprezentance za kvalifikacije na SP del te reprezentance, to velja za Martina Kramplja, Roka Radovića, Leona Stergarja, Marka Padjena, Roberta Jurkovića, Luko Ščuko ali Alena Omića. Morda bo na kvalifikacijah lahko sodeloval tudi Čančar. Dodati je treba še nekaj nadebudnih mladeničev, kot so Hrabar, Kroflič, Smrekar in še kdo bi se našel. Drug, zelo pomemben cilj je ta, da se z vso vnemo pristopi k vzgoji mladih visokih igralcev, o čemer sem že nekajkrat pisal. Imamo nekaj perspektivnih visokih mladcev, ki potrebujejo vso potrebno skrb, da se jih vzgoji v odlične centre. Menič, Faganel, pa še kdo, sploh pa fantje iz reprezentance U16, Rožnik, Jarc in Hegić. Hegić bo šele konec oktobra star 15! let in ima že 208 cm. Na EP ni igral veliko ampak sodim, da je zelo perspektiven, saj se je zgledno boril s skoraj dve leti starejšimi nasprotniki. Če pri teh mladeničih zamudite priložnost pri vzgoji veščin za centre, potem je z vašo razsodnostjo nekaj hudo narobe in se bo krivulja uspehov še zniževala. Začrtana pot pa mora imeti še en cilj. KZS mora z ostalimi košarkaškimi zvezami drugih držav ostro pritisniti na FIBO, da že končno spregledajo in dajo zeleno luč najboljšim sodnikom. Nikakor ni primerno, da tekme najvišjega kakovostnega nivoja sodijo drugo ali tretjerazredni sodniki!
