Slovenija na zadnji tekmi kvalifikacij izgubila proti Izraelu

Pomlajena zasedba pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića je osvojila drugo mesto v svoji kvalifikacijski skupini - prvi je bil Izrael - in bo konec avgusta ter septembra petnajstič zapored udeleženka evropskega prvenstva. V šestih nastopih je vpisala štiri zmage in poraza proti Portugalski ter Izraelu. Najboljši strelci Slovenije proti Izraelu so bili Leon Stergar s 16 točkami, Gregor Hrovat, ki jih je dosegel 15, in Robert Jurković - 14.

Poleg štirih gostiteljev - Finske, Poljske, Cipra in Latvije - so si v kvalifikacijah mesto zagotovile Litva, Srbija, Turčija, Italija, Izrael, Španija, Belgija, Portugalska, Estonija, Gruzija, Grčija, Francija, Bosna in Hercegovina, Velika Britanija, Češka, Nemčija, Črna gora, Švedska, Islandija in Slovenija. Ekipe bodo na EP od 27. avgusta do 14. septembra razdeljene v štiri šestčlanske skupine. Prve štiri bodo napredovale v osmino finala. Žreb skupin bo 27. marca v Rigi, kjer bodo tudi zaključni boji prvenstva.