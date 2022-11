Pomlajena slovenska reprezentanca kvalifikacije za SP nadaljuje proti Izraelu

Po šestih opravljenih treningih se bo dodobra spremenjena slovenska izbrana vrsta v petek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023 pomerila z Izraelom. Tekma bo za obe reprezentanci izjemno pomembna. Gostitelji namreč lovijo priključek k mestom, ki vodijo na prvenstvo, Slovenci pa bi si z zmago tri kroge pred koncem kvalifikacij na stežaj odprli vrata za odhod v Azijo.

Slovenska odprava je v Tel Aviv prispela v sredo zvečer ter v terminu tekme v četrtek opravila edini trening. Vzdušje v pomlajeni zasedbi slovenske reprezentance je zelo dobro, treningi potekajo z veliko intenzivnostjo in strokovni štab je z videnim lahko zadovoljen. Največ poudarka je bilo razumljivo namenjeno uigravanju napadalnih in obrambnih taktičnih zamislic. Strokovni štab se je odločil, da izven dvanajsterice za tekmo ostane Robert Jurković. V dvorani, kjer domuje Hapoel in ki sprejme okoli 3500 gledalcev, gostitelji pričakujejo približno 3000 navijačev.

Z reprezentanco Izraela se Slovenija v aktualnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo še ni pomerila. Poleg petkove tekme v Tel Avivu se bosta moštvi februarja v zadnjem kolu pomerili še v Sloveniji. Izrael je lov za vstopnico svetovnega prvenstva začel z zmagama nad Poljsko in Estonijo lanskega novembra, nato pa v nadaljevanju zabeležil pet porazov (dvakrat proti Nemčiji ter enkrat proti Poljski, Finski in Švedski) in zmago proti Estoniji. "Kot poudarjamo že od samega začetka, bo naše osnovno vodilo igra v obrambi. Vložiti bomo morali veliko energije in biti zbrani od prve do zadnje minute tekme. Nasprotnika moramo onemogočiti pri razvijanju igre in ga prisiliti v čim večje število napak. V ekipi je kar nekaj novih obrazov, in kar se tiče same reakcije igralcev, je glede tega prav gotovo nekaj neznank. Hitro bomo morali reagirati in se prilagajati situacijam na igrišču. Kot vedno je vzdušje v ekipi fantastično, delovna vnema je na visoki ravni, vsi so zelo motivirani in komaj čakamo tekmo," je pred tekmo dejal selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić.

Reprezentanci Slovenije in Izraela sta do sedaj sicer odigrali osem medsebojnih tekem, vsaka reprezentanca pa se je veselila štirikrat. Nazadnje sta se moštvi pomerili prav v Tel Avivu pred petimi leti. Na pripravljalni tekmi pred zlatim evropskim prvenstvom so bili Izraelci boljši z 89:84.

"Vsi se že veselimo petkove tekme. Pred nami je zelo pomemben in zahteven dvoboj. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da tekmo dobimo, in s takšnim pristopom se bomo tudi lotili tekmeca. Ključ do uspeha bo vsekakor igra v obrambi. Pomembna bo naša energija, agresiven pristop in borba od začetka do konca. Tekmecu moramo zapreti poti do koša ter na drugi strani doseči čim več lahkih košev iz protinapadov," pa je za spletno stran KZS povedal Blaž Mahkovic.

Slovenska reprezentanca je v dosedanjem delu kvalifikacij zabeležila pet zmag in tri poraze. Na uvodu je lanskega novembra ugnala Hrvaško in Švedsko, letošnjega februarja je bila dvakrat poražena proti Finski, za konec prvega dela pa še drugič ugnala Hrvaško in Švedsko. Drugi del je avgusta začela z domačo zmago nad Estonijo ter bila na zadnjem kvalifikacijskem obračunu poražena v Nemčiji. Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska (slednja si je kot prva in zaenkrat edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu) po sedem zmag in en poraz, Slovenija na tretjem mestu je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc, prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).