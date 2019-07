Ponedeljek dan D za Slovenijo: FIBA bo obelodanila organizatorje EP

Za slovensko košarko sta v drugi polovici meseca julija dva pomembna datuma. V ponedeljek bo FIBA v Münchnu izbrala prireditelje evropskih prvenstev 2021 za moške in ženske, natanko teden dni kasneje pa izžrebala kvalifikacijske skupine za nastop na prvenstvih. Slovenija je z Ljubljano ena od sedmih kandidatk za organizacijo predtekmovalne skupine EuroBasketa.

Matej Erjavec in Rašo Nesterović FOTO: 24ur.com

V ponedeljek bodo v Münchnu najprej v ospredju dekleta. Kandidaturo za organizacijo ženskega EuroBasketa so oddale Švedska (Stockholm), Ukrajina (Kijev in Zaporožje) ter s skupno kandidaturo Španija in Francija (Valencija in Lyon ter Pariz), ki se bodo v dopoldanskih urah predstavile članom odbora FIBA Europe.

Slovensko delegacijo bodo v Münchnu zastopali generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović, poslovni direktor Aleš Križnar in vodja projektov na KZS Matevž Homovec, medtem ko je predsednik zveze Matej Erjavec član odbora FIBA Europe in bo tudi s svojim glasom odločal o prirediteljih obeh prvenstev.

Potem ko bo znano, kje se bodo za naslov evropskih prvakinj leta 2021 merile košarkarice, pa bo padla še odločitev o organizatorjih moškega prvenstva. Slovenija je z ljubljansko Areno Stožice ena od sedmih kandidatk za organizacijo predtekmovalne skupine. Ena skupina bo zagotovo igrala v Nemčiji (Köln), ki je edina oddala kandidaturo tudi za finalni del prvenstva (Berlin), za preostala tri mesta pa se bodo poleg Slovenije potegovale Češka (Praga), Estonija (Talin), Gruzija (Tbilisi), Madžarska (Budimpešta) in Italija (Milano). Vse kandidatke za organizacijo EuroBasketa čaka še zadnja, deset minutna predstavitev članom odbora FIBA Europe. Slovensko predstavitev - del katere je tudi krajši zabavni video v katerem zablestita brata Goran in Zoran Dragić, ki ju je v Tivoliju obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor - bosta v Münchnu izvedla največja košarkarska navdušenka med športnimi novinarji Sanja Modrić ter poslovni direktor KZS Aleš Križnar. Slednji ima z organizacijo EuroBasketa bogate izkušnje, saj je z ekipo odličnih sodelavcev leta 2013 že poskrbel za izvrstno organizacijo evropskega prvenstva v Sloveniji.

Predsednik KZS iskreno verjame v kandidaturo za organizacijo EP. FOTO: Aljoša Kravanja