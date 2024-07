'Ponos za to državo nas je prisilil v to, da damo vse od sebe'

OGLAS

Slovenija za drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre potrebuje še dve zmagi. Najprej bo morala premagati gostitelje turnirja z Giannisom Antetokounmpom na čelu, nato pa potencialno v finalu verjetno še Hrvaško, ki ima do finala precej lažjo pot, saj jo v soboto zvečer v polfinalu čaka Dominikanska republika. Grčija je vse od začetka turnirja prvi favorit za edino olimpijsko vozovnico iz Pireja. Uvodni dve tekmi v bistveno lažji skupini kot je bila slovenska to zgolj potrjujeta. Zasedba, ki jo vodi zdaj že legendarni Vasilis Spanulis, se je sprehodila čez predtekmovanje; Dominikansko republiko je premagala s 27 točkami razlike, Egipt pa s 93:71.

Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić se bosta v soboto borila za olimpijsko vozovnico FOTO: AP icon-expand

Prvi zvezdnik Grčije Antetokounmpo, prvak lige NBA 2021 z Milwaukeejem in dvakratni MVP najmočnejše lige na svetu, je igral le na prvi tekmi, na kateri je ob stoodstotnem metu iz igre dosegel 32 točk. Slovenski igralci so po zmagi proti Novi Zelandiji, na kateri so imeli v zadnjem napadu dva meta za tri točke, da bi slavili z 29 točkami razlike in osvojili prvo mesto ter se v polfinalu izognili Grčiji, poudarili, da je treba za pot v Pariz premagati vse tekmece v Pireju, hkrati pa priznali, da jih v soboto čaka zelo težko delo. Luka Dončić je dejal, da je zmaga dosegljiva le ob perfektni predstavi, saj Grčija ni zgolj Antetokounmpo, ampak ima še kopico izjemnih posameznikov; Nika Kalatesa na mestu organizatorja igre, v bližini košev Kostasa Papanikolaja, kot naturaliziranega igralca branilca Thomasa Walkupa in pod košema 217 centimetrov visokega Georgiosa Papajanisa ter Konstantinosa Mitogluja (210 cm). Zgolj dva igralca Grčije nista člana evroligaških klubov. Selektor Aleksander Sekulić se zaveda izziva, ki je pred slovensko reprezentanco. Optimizem lahko črpa iz borbene predstave proti Novi Zelandiji, izkušenj s prejšnjega olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer si je Slovenija izborila pot v Tokiu z zmago v finalu proti gostiteljem Litovcem, ter predvsem dejstva, da ima v svoji zasedbi enega najboljših posameznikov na svetu.

"Veselimo so dvoboja z Grčijo. To bo poslastica za košarkarske sladokusce. Obe ekipi imata isti cilj, to je uvrstitev na olimpijske igre. Resda so Grki pred 10.000 glavo množico glasnih navijačev v prednosti, vendar tudi mi imamo svoje načrte, ki jih lahko dosežemo, če bomo pokazali pravi obraz," je na novinarski konferenci dejal Sekulić. Njegov kolega na grški klopi Vasilis Spanulis pa je povedal: "Luka Dončić je v prvi vrsti izjemna oseba, ki je vzor mladim po celem svetu, hkrati pa eden od najboljših košarkarjev na svetu. Vsi vemo, česa je sposoben, zato bo naša naloga, da ga ustavimo z ekipno obrambo, tako da ne bo mogel razigravati soigralcev, ki so lahko zelo nevarni, če nisi pozoren in zbran." Proti Giannisu in druščini bo pomembno vlogo bo pod obema košema odigral tudi novinec v moštvu Josh Nebo. "Bila je zelo fizična tekma. Sodniki niso dosodili veliko prekrškov. Bilo je težko, ampak vesel sem, da smo uspeli zmagati. Ja, počutim se del ekipe, ki me je odlično sprejela in mi dala vedeti, da tu spadam. Očitno je, da ni lahko, ko prvič prideš v novo moštvo in poskušaš ugotoviti vse, ampak moštvo se je res potrdilo, da me sprejme," je po obračunu dejal Nebo, ki je proti Novozelandcem igral veliko bolje kot proti Hrvaški, saj je tekmo zaključil z 20 točkami in 12 skoki na svojem računu.