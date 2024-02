Poostren policijski nadzor pred obračunom med Slovenijo in Izraelom

Policijska uprava Koper bo "pred, med in po tekmi uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje, video ter avdio snemanje, tako v notranjosti kot tudi v okolici dvorane Bonifika," so zapisali na Facebooku. Dodali so, da so se vsi obiskovalci prireditve in ostali občani dolžni ravnati po navodilih Policije in ostalih organov, ki bodo zagotavljali red na prireditvi.

Konec januarja je Solidarnostni odbor za svobodno Palestino pozval Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) k odpovedi tekme zaradi izraelske agresije nad palestinskim prebivalstvom in genocida, ki ga ta država izvaja v Gazi. Izjavo je podprlo več civilno-družbenih gibanj, KZS pa so pozvali, naj se pridruži pozivom tudi po izključitvi Izraela iz vseh mednarodnih športnih tekmovanj.

Iz KZS so se, kot je pisal spletni portal Sportklub, odzvali na poziv in zapisali, da je položaj v Izraelu tragičen, ter dodali, da sočustvujejo z žrtvami na obeh straneh. "Dejstvo pa je, da tekme enostransko ne moremo odpovedati. Po naših informacijah tudi vse ostale tekme pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze potekajo nemoteno. Tekma se bo odvila," je pred časom dejal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.