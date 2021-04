Popovich: Vsak dan razmišljam o OI

Počasi se približuje tudi začetek poletnih olimpijskih iger, ki bi jih Tokio moral gostiti lani, a so bile zaradi znanih razmer po svetu prestavljene za leto dni. Nad OI sicer še vedno "visi" vprašaj, kako bo vse skupaj izgledalo, a prireditelji že nekaj časa napovedujejo, da jih nič ne bo ustavilo. Kot napovedujejo organizatorji, bodo igre potekale brez gledalcev, obeta pa se tudi zelo zahtevna izvedba dogajanja zaradi zdravstvenih protokolov.

OI se bodo začele 23. julija, med bolj zanimivimi dogodki bo zanesljivo moški košarkarski turnir, kjer se obeta močna konkurenca in tudi izjemen boj za odličja. Med reprezentancami, ki so v vlogi favorita za zlato, je brez dvoma ameriška, ki jo vodi izkušeni trener Gregg Popovich. Dolgoletni trener NBA kluba in pravzaprav že ikona moštva San Antonio Spurs je že "vpet" v dogajanje, tudi kar se tiče ameriške reprezentance. Trenutno je sicer v ospredju redni del lige NBA in boj za končnico, a po koncu klubske sezone bo šlo hitro naprej z dogajanjem na Japonskem.

Popovich ne bo ničesar prepustil naključju, o tem priča tudi njegova izjava za mestni časnik Express-News: "O olimpijskih igrah na nek način razmišljam vsak dan. Za to sicer ne gre pol dneva, vendar je vseskozi prisotno. Priprave so se začele že pred časom. Od tega, kaj bi želeli narediti v napadu ali obrambi, s 50 milijoni različnih možnosti, kako bo videti ekipa, ker nimaš pojma, kdo bo lahko nastopil in kdo si bo želel iti. Torej, vse to skupaj, vzame ogromno časa."

"Potem je tukaj še gledanje posnetkov vseh moštev, s katerimi se bomo pomerili, ko enkrat pridemo tja. Pa še cela kopica administrativnih reči, s katerimi se ukvarjaš in pogovarjaš z ljudmi pri zvezi (USA Basketball)," pravi Popovich, ki je nasledil prejšnjega selektorja, Mike Krzyzewski je vodil reprezentanco na zadnjih OI leta 2016.

"Trener K (Krzyzewski, op. p.) me je opozoril, da bo tako in da bo to vedno v mojih mislih. To je res, saj je to velika odgovornost in želiš si dobro opraviti delo. Zato narediš vse, kar je v tvoji moči, da si pripravljen, ko pride čas," pravi 72-letni strateg, ki ne pozna zelo dobro samo ameriško, temveč tudi evropsko košarko. Na seznamu ameriške reprezentance je zaenkrat sicer še kar 57 kandidatov.

Na zadnjih OI so ZDA osvojile že 15. zlato olimpijsko odličje, v finalu so premagali Srbijo (96:66), na seznamu pa so bili naslednji košarkarji: Carmelo Anthony, Kevin Durant, Harrison Barnes, Jimmy Butler, DeMarcus Cousins, DeMar DeRozan, Paul George, Draymond Green, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Klay Thompson.