Popil deset steklenic piva, nato pa ob visoki zmagi dosegel 44 točk

"Klical me je Michael Jordan in dogovorila sva se za partijo golfa. Bilo je proti koncu rednega dela sezone, mi pa tisti dan nismo imeli tekme. Odigrala sva 18 lukenj in ker sem slavil jaz, sem v žep pospravil nekaj tisočakov, ki sva jih stavila. Michaela je tisti večer čakal obračun s Cleveland Cavaliersi, a ker je izgubil ni želel oditi. Zmenila sva se za še eno partijo, v kateri sem znova slavil jaz," je razlagal nekdanji hokejist Chicago Blackhawskov.

Tedaj 22-letni Jeremy Roenick je po mnenju mnogih najboljšega košarkarja vseh časov po drugem zaporednem porazu še dodatno zbodel: "Bil je že zelo pozen in moral je takoj v dvorano. Vsega skupaj je tisti dan popil kakšnih deset steklenic piva, zato sem ga v šali zbodel. Dejal sem mu, da bom ves denar, ki sem ga zaslužil z igranjem golfa, stavil na Cleveland."

A Jordan, ki tistega dne ni preživel nič kaj športno, je imel svojo računico. Roenicku naj bi v svojem slogu odgovoril: "Veš kaj, stavim, da bomo danes slavili z vsaj 20 točkami razlike, jaz pa jih bom dosegel več kot 40."

49-letnik je za najbolj poslušani čikaški športni radio še povedal, da je Jordan kasneje dosegel kar 52 točk, kar pa ne drži. Bistveno bolj verjetno je, da je nekdanji ameriški NHL zvezdnik mislil na tekmo iz leta 1992, ko je 'MJ' 28. marca Clevelandu nasul 44 točk, Bullsi pa so tedaj slavili s 126:102. Roenick namreč v pogovoru tudi sam omeni letnico 1992, ko so čikaški biki prišli do drugega zaporednega naslova prvakov lige NBA.