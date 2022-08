Popolna osredotočenost na Estonce, za vse ostalo bo čas kasneje

Začetek težko pričakovanega Eurobasketa (prenosi od 1. septembra dalje na Pop TV, Kanalu A in VOYO) je vse bližje. Po stoodstotnem izkupičku Slovenije na prijateljskih tekmah so apetiti izjemno visoki, a še pred začetkom EP sta pred aktualnimi evropskimi prvaki še tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Najprej Estonija v Celju, zatem še Nemčija v Münchnu.

Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami v Celju, kjer so v soboto na zadnji prijateljski tekmi ugnali južne sosede, že v četrtek pa jih v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto čakajo Estonci. Luka Dončić in druščina so v vlogi izrazitih favoritov, kar pa bo na parketu dvorane Zlatorog potrebno potrditi. "Predvsem igralci, pa tudi mi v štabu, ne smemo preveč razmišljati o daljni prihodnosti. Osredotočati se moramo na vsako tekmo posebej. Načrt, ki smo ga zastavili, je tak, da bi bili optimalno pripravljeni za evropsko prvenstvo. Ampak verjetno imajo enake težave tudi preostale ekipe," je pred še kako pomembnima obračunoma z Estonci in Nemci povedal selektor Aleksander Sekulić. Dodal je, da so vsi v reprezentanci maksimalno osredotočeni le na Estonijo, vse ostale tekme pa so v tem trenutku nepomembne. "Obe tekmi bomo skušali izkoristiti za dodatno uigravanje pred Eurobasketom, hkrati pa obe moramo oziroma želimo zmagati," je pristavil Sekulić.

Katerih 12 bo najbolj kompatibilnih? Pred njim je med številnimi zahtevnimi odločitvami tudi ta, za katerih 12 košarkarjev se bo odločil pred potjo na Eurobasket. Trenutno je v reprezentanci namreč ostalo še 14 košarkarjev, za dva izmed njiju v Nemčiji ne bo prostora. "Zagotovo moramo razmišljati o tem, katerih 12 igralcev bo najbolj kompatibilnih. Vemo, kdo je vodja ekipe, okoli koga se vrti naša igra. Zato je zelo pomembno, da najdemo dvanajsterico, ki bo kompatibilna." Za tiste, ki še morajo prepričati trenerski štab, bo obračun z Estonci odlična priložnost. Kot že rečeno, Slovenija je v vlogi izrazite favoritinje, kljub temu pa Sekulić četrtkovih nasprotnikov nikakor ne podcenjuje: "Gre za moštvo, ki igra zelo ekipno. Njihova glavna ideja je, da igrajo hitro, timsko košarko. Veliko tečejo, imajo dobre strelce z razdalje. Uvrstili so se v drugi del kvalifikacij, kar pove veliko o njihovi kvaliteti. Tudi v tem pripravljalnem obdobju so prikazali zelo všečno in učinkovito igro." Znova je za nekaj čarobnih trenutkov poskrbel Luka Dončić, ki je svoje mojstrstvo pokazal z metom čez celotno igrišče, ki ga je – kakopak – zadel:

Tudi sredin trening je sicer minil v odličnem vzdušju, ki slovensko reprezentanco krasi vse od nepozabnega Eurobasketa pred petimi leti. "Zelo pomembno je, da imamo odlično kemijo v ekipi. S kemijo je vse skupaj veliko lažje. Padci se dogajajo na vsaki tekmi in vsaki ekipi. Pomembno pa je, kako te padce preneseš. Sta samo dve opciji. Ali toneš še bolj navzdol ali najdeš način, kako se vrniti. Verjamem, da so te stvari z našo kemijo veliko lažje." Z Dragićem in Dončićem je cilj samo eden – dve zmagi Slovenija je v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Japonska, Filipini in Indonezija, prenesla deset točk iz prve skupine. Po eno več imata Nemčija in Finska, Izrael je pri devetih, Švedska in Estonija pa pri osmih. Zmagi na prvih tekmah v skupini J bosta še toliko pomembnejši, ker bo to edina priložnost, ko bosta v kvalifikacijah sodelovala prva slovenska zvezdnika Dončić in Goran Dragić.