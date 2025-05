Konec izjemne ere: Popovich v 29 letih pustil bogat pečat pri Spursih

Sredi aprila so ga nato znova sprejeli v bolnišnico zaradi slabega počutja, po nekaj dneh pa se je vrnil domov in se od tedaj počuti dobro. Danes je tudi dokončno sklenil trenersko pot, posvetil pa se bo vlogi predsednika. Na mestu glavnega trenerja ga bo nadomestil Mitch Johnson , ki je ekipo vodil vse od novembra. Pred tem je bil eden od pomočnikov v Popovichevem štabu.

V zadnjih letih je Popovich že pomagal pri različnih pisarniških nalogah med sezonama in bo še naprej eden ključnih mož pri sestavi mozaika v lovu na šesti naslov San Antonia, so za ESPN o novi vlogi Američana dodali dobro obveščeni viri.

"Čeprav sta moja ljubezen in strast do košarke še naprej neomajni, sem se odločil končati trenersko pot. Vselej bom hvaležen izjemnim igralcem, trenerjem, strokovnemu štabu in navijačem, ki so mi omogočili, da delujem na klopi Spursev," je zbranim medijem dejal Popovich.

"Navdušen sem nad priložnostjo, da še naprej podpiram organizacijo, skupnost in mesto, ki mi ogromno pomenijo," je še dodal 76-letni zvezdniški trener. Popovich je sicer na klop ostrog sedel v sezoni 1996/97, potem ko je pred tem osem let deloval kot pomočnik pri Spursih in Golden State Warriors.