Popovich ni vrnil 'žoge' na na Đorđevićevo provokacijo

Konec avgusta bodo na "sceno" stopile najboljše košarkarske reprezentance na svetu, začelo se bo svetovno prvenstvo. Krog favoritov je precej širok, še posebej, ker eden velikih favoritov za zlato, ameriška reprezentanca, niti približno ne bo v najboljši postavi. Zato so "apetiti" konkurentov, zrasli, med tistimi, ki se bodo borili za prvo mesto, so tudi košarkarji Srbije . Selektor Saša Đorđević , nekdanji reprezentant, je zato pred pričetkom SP na Kitajskem v intervjuju za srbsko televizijo o morebitnem srečanju z ZDA v izjavi malce podražil tekmeca:"Če se srečamo, naj jim Bog pomaga."

Košarkarji ZDA so priprave na SP začeli v Las Vegasu, sedaj so se preselili v Los Angeles, selektor Gregg Popovich pa je dobil novinarsko vprašanje tudi na temo Đorđevićeve izjave. Izkušeni 70-letni Pop pa se glede tega se glede tega ni preveč vznemirjal."Glede tega morate vprašati Sašo, temu ne posvečam prav veliko pozornosti, predolgo sem v tem poslu. Ljudje bodo govorili, vendar običjano na kaj takega ne odgovorim. Je izjemen trener, je tekmovalen in bil je heroj v Evropi kot igralec. Bil je fantastičen igralec, oni pa imajo program, ki je že dolgo časa zelo uspešen."Bo pa izkušeni trenerski lisjak zagotovo uporabil omenjeno izjavo za motivacijo svojih košarkarjev.

Popovich je na vprašanje o španski reprezentanci dejal: "Imajo zelo dobro moštvo, zelo dobro poznam Scariola (selektor Sergio,op.p.), je fantastičen trener. Imajo izkušeno moštvo, skupaj igrajo že dalj časa, so superheroji v svojih državah, so prijatelji."