Popovich pred spektaklom v Melbournu: Avstralci so resna grožnja za naslov na SP

"Avstralci so resna, resna grožnja," je pred pripravljalno tekmo z Avstralijo dejal selektor ZDA Gregg Popovich. "So ena od tistih ekip, ki lahko gre povsem do konca, brez dvoma. In tega vam ne govorim zato, ker sem tukaj (v Melbournu, op. p.). To je dejstvo," je še opozoril Popovich. Ta se bo na tekmi proti Avstraliji zoperstavil košarkarju, ki mu sicer poveljuje v San Antoniu, in sicer Pattyju Millsu. Avstralija sicer poleg Millsa stavi še na naslednje enbeajevce: Joe Ingles, Ben Simmons, Matthew Dellavedova, Aron Baynes, Deng Adel, Andrew Bogut in Jonah Bolden.

"Avstralci so blizu najboljšim že zadnjih nekaj let. Lačni so. Talentirani so. So žilavi in čvrsti. Mislim, da so eni glavnih kandidatov za naslov, brez kančka dvoma," je dejal 70-letni strateg, za katerega bo to svetovno prvenstvo na Kitajskem, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, prvo veliko tekmovanje v vlogi ameriškega selektorja. Popovich bo skupaj z varovanci in svojim strokovnim štabom del pravega spektakla v Melbournu (v četrtek bo na sporedu prva od dveh načrtovanih tekem z Avstralci), saj se na stadionu Marvel pričakuje za košarko neverjetnih 50.000 gledalcev.