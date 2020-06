Popovich: Trump je strahopetec, ki se skriva v kleti Bele hiše

V telefonskem pogovoru za The Nationje pogosto redkobesedni Gregg Popovichstreljal z vsemi topovi in se, ne prvič v zadnjih letih, ostro lotil lika in dela predsednika Donalda Trumpa. Po tem, ko je bil Trump tarča glasnih kritik zaradi nekoordiniranega spopadanja s pandemijo novega koronavirusa, je ob umirjanju razmer zdaj Združene države Amerike zajel val protestov, povod za katere je bila smrt brezposelnega in neoboroženega Georgea Floydaiz Minneapolisa.

Selektor ameriške reprezentance, ki je razočarala na lanskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, je opozoril, da so se belci v ZDA skozi stoletja "izmikali spopadanju s težavo", k trenutni situaciji pa je veliko prispevalo tudi pomanjkanje primernih vodij in "pomanjkanje razumevanja".

"Najbolj me presune to, da vidimo policijsko nasilje in rasizem, vse to pa smo videli že prej, a se nič ne spremeni,"je v pogovoru z Davom Zirinompovedal Popovich."Zato so bili ti protesti tako eksplozivni. A brez vodenja in razumevanja do tega, kaj težava je, sprememb nikoli ne bo. In beli Američani se od vekomaj izmikajo spopadanju s to težavo, ker je bil to naš privilegij, da smo se ji lahko izmikali. Tudi to se mora spremeniti."

'Biti v njegovi navzočnosti te ubije'

A najodmevnejši del pogovora za The Nationje bil tisti, v katerem je Popovich obračunal z ameriškim predsednikom Trumpom, ki naj bi se med nedavnimi protesti v okolici Bele hiše za nekaj časa celo preselil v poseben bunker pod slovitim poslopjem.

"Ni le razdiralen. Je uničevalec. Biti v njegovi navzočnosti te ubije," je iz sekunde v sekundo postajal ostrejši Popovich, ki sicer prihaja iz Indiane in ima poleg srbskih (oče Raymond) tudi hrvaške korenine (mama Katherine).

"Živega te bo pojedel za svoje lastne namene. Zgrožen sem, da imamo vodjo, ki ne more reči 'življenja temnopoltih so pomembna' (slogan boja proti policijskemu nasilju, v originalu Black Lives Matter, op. a.). Zato se skriva v kleti Bele hiše. Strahopetec je. Ustvari situacijo in zbeži kot osnovnošolec. V bistvu mislim, da ga je bolje ignorirati. Ničesar ne more narediti, da bi to izboljšal, to pa zato, ker je neuravnovešen idiot," je nadaljeval Popovich.

Opozoril tudi na delo in vpliv McConnella

Nekaj ne ravno izbranih besed je nato namenil tudi vodji senatne republikanske večine, Trumpovemu republikanskemu kolegu Mitchu McConnellu, ki po mnenju 71-letnega trenerja vleče vse niti v ozadju.

"Na koncu imamo na mestu predsednika bedaka, oseba, ki pa res vodi državo, senator Mitch McConnell, pa uničuje Združene države za naslednje generacije, ki prihajajo,"meni Popovich."McConnell je uničil in degradiral naš sodni sistem. Poskusil je uničiti zdravstvo. Uničil je okolje. On je gospodar in Trump je lutka, hecno pa je, da Trump tega niti ne ve."

'Pripravljen sem prispevati moj delež'

Pogovor je petkratni prvak lige NBA na klopi San Antonio Spursov, kjer je šampionske prstane osvajal tudi z Radoslavom Nesterovićemin Benom Udrihom, sklenil z naslednjimi besedami: "Ponavljam, da potrebujemo spremembo. Sistem se mora spremeniti. Pripravljen sem prispevati moj delež. To je to, kar imam za vas. Adijo, Dave."

Popovich je bil seveda med podpisniki skupne izjave Zveze trenerjev (NBCA), v kateri so trenerji oziroma njihovi pomočniki iz klubov lige NBA zapisali, da imajo "odgovornost spregovoriti za tiste, ki nimajo glasu".

"Dogodki minulih nekaj tednov ‒ brutalnost policije, rasno profiliranje in oboroževanje rasizma so sramotni, nehumani in nevzdržni. Kot raznolika skupina vodij imamo odgovornost, da vstanemo in spregovorimo za tiste, ki nimajo glasu ‒ vstati in govoriti pa tudi za tiste, ki se ne počutijo dovolj varno, da bi to storili," se glasi del izjave NBCA.