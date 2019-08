Popovichu odpovedal tudi Randle, na pripravah 15 košarkarjev

Ameriška košarkarska reprezentanca v ponedeljek v Las Vegasu začenja s pripravami na svetovno prvenstvo, ki se na Kitajskem začne 31. avgusta. Selektor Gregg Popovich je ostal brez najboljših košarkarjev, ki so odpovedali nastop ( LeBron James , Anthony Davis, James Harden, itd), kot zadnji je zaradi družinskih razlogov svoj ne izbrani vrsti dal Julius Randle (New York Knicks). Zamenjal ga je Torrey Craig (Denver Nuggets), na reprezentančnem seznamu pa je 15 košarkarjev.

Prva ekshibicijska tekma bo na sporedu 9. avgusta, ko se bo reprezentanca pomerila z izbranimi mladimi ameriškimi košarkarji (USA Select Team), ki bodo prav tako vadili v Las Vegasu in so nasledniki igralcev v članski vrsti. V tem moštvu so recimo tudi Marvin Bagley III (Sacramento Kings), Jalen Brunson (Dallas Mavericks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Joe Harris (Brooklyn Nets) in Trae Young (Atlanta Hawks), njihov trener je Jeff van Gundy.

Američani je nato selijo na nekajdnevni trening v Los Angeles in tekmo s Španijo v Anaheimu. Nato bo 17. avgusta Popovich izbral 12 košarkarjev za nastop na SP, moštvo pa bo priprave nadaljevalo v Avstraliji (Melbourne in Sidney) in se dvakrat pomerilo z domačo reprezentanco in enkrat s kanadsko reprezentanco.

Američani bodo na SP igrali v skupini E skpaj s Turčijo, Češko in Japonsko.

Seznam ameriške reprezentance:

Bam Adebayo (Miami Heat)

Harrison Barnes (Sacramento Kings)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Mason Plumlee (Denver Nuggets)

Marcus Smart (Boston Celtics)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

P.J. Tucker (Houston Rockets)

Myles Turner (Indiana Pacers)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Thaddeus Young (Chicago Bulls)