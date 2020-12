Poraz Cedevite Olimpije v Beogradu na zaostali tekme lige Aba

Ljubljanska ekipa bo staro leto in začetek novega preživela v Beogradu na dveh gostovanjih. Danes so odigrali zaostalo tekmo 6. kroga proti FMP, 2. januarja pa jih čaka še redni obračun 13. kroga pri Megi.

V današnjem obračunu proti ekipi, ki je do danes že šest tekem lovila zmago, so gostje dobro začeli. V prvi četrtini so bili zmaji boljši, razlika pa je narasla na deset točk (27:17). A tega nato niso znali zadržati. V nadaljevanju so se domači bližali in se do odmora povsem približali, gostje so dosegli skromnih 17 točk, FMP pa je tekmece ujel pri 34:34. Tudi tretja četrtina je bila nato povsem izenačena, nobena ekipa pa si ni priigrala več kot štiri točke naskoka.

V razburljivi končnici so gostje po dveh zaporednih trojkah Jake Blažiča in Jarroda Jonesa prišli do vodstva 84:79. Toda niso ga znali obdržati, domači so vrnili z enako mero, ob koncu pa so imeli mirne roke in živce pri prostih metih. Na ljubljanski strani bi lahko kaj več naredil Kendrick Perry, toda po izgubljeni žogi ob zaostanku za točko osem sekund pred koncem je bilo možnosti za preobrat praktično konec.

Pri domačih je bil neustavljiv Marko Radovanović z 28 točkami, pri gostih pa jeJarrod Jones končal pri 24, Blažič pa pri 17.