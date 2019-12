Poraz Cedevite Olimpije v Podgorici

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz na zadnjih treh tekmah v ligi Aba. Z zadnjih dveh gostovanj v Zadru in Podgorici so se vrnili z minusom 51 točk, vmes pa so v Stožicah premagali Crveno zvezdo.

Za Ljubljančane je bil to hkrati tretji poraz v tem tekmovanju, Budućnost pa tudi po derbiju desetega kroga ostaja na vrhu razpredelnice z izkupičkom 9-1. Edini poraz je doživela doma v 3. krogu proti Koper Primorski.

Cedevita Olimpija ni bila dostojen tekmec. Če bi Budućnost vseh 40 minut igrala v istem ritmu, bi varovanci trenerjaSlavena Rimca doživeli precej višji poraz. Tako pa so domačini ob zaključku tretje četrtine oziroma pri rezultatu 78:55 stopili s plina in gostom, ki so imeli 17 izgubljenih žog, omogočili, da so izvlekli časten poraz.

Cedevita Olimpija bo naslednji dve tekmi v ligi Aba igrala doma, in sicer 15. decembra proti Krki ter 21. decembra z Mego Bemax, pred tem pa jo to sredo v Franciji čaka še odločilno gostovanje v evropskem pokalu.

Izid:

Budućnost- Cedevita Olimpija 93:80(26:23, 54:41, 78:63)