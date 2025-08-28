Sekulić je odgovoril na dve vprašanji in odšel, Poljaki pa uživajo v podcenjevanju

Poljaki so znova bili preveč razigrani, Slovenci preveč nervozni. "Težka tekma je bila pred polno dvorano. Poljska je igrala izjemno. Mogoče bolje, kot je v resnici sposobna. Celo tekmo so zadevali zelo težke mete. To so počeli tudi igralci, ki drugače niso dobri strelci. Ključni trenutek je bil v tretji četrtini, ko so se dogajale nekatere čudne stvari. Vseeno pa svojim igralcem ne morem zameriti ničesar," je po tekmi najprej dejal Aleksander Sekulić.
"Nedavno me vsi sprašujejo o preteklih tekmah proti Poljakom in Francozom. Francoska ekipa je drugačna kot v prejšnjih letih. So favoriti v skupini. So izjemno kakovostni in fizično nadarjeni," je o naslednji tekmi proti Franciji v angleščini dejal Sekulić.
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
- FOTO: Fiba
Nato je sledilo vprašanje novinarke RTV-ja, ki ga je prosila, da bolj podrobno pojasni komentar o "čudnih" dogodkih vtretji četrtini. Selektor Sekulić je (očitno namerno) obmolknil, predstavnik Fibe, ki je vodil konferenco, pa je kmalu za tem enostransko zaključil pogovor. Zbrani novinarji smo obnemeli, Sekulić je skupaj z Murićem odšel, zdaj pa je slovenski javnosti ostalo več vprašanj kot odgovorov. Dolžni smo pojasnilo, da je predstavnik Fibe po novinarski konferenci priznal, da je prišlo do nesporazuma, saj je menil, da slovenski novinarji nismo imeli več vprašanj.
Zato smo ostali na poljski novinarski konferenci. "Uživali bomo v tej tekmi. Ni bilo lahko. Na začetku tekme smo igrali slabo v obrambi, potem pa smo popravili napake in vodje našega moštva so dvignili samozavest ostalih," je po tekmi dejal selektor Poljske Igor Miličić.
To je bila ekipna zmaga. Vsi so dali vse od sebe."To mi je zelo všeč. Všeč mi je, da ekipe, ki jih premagamo dvakrat zapored, ne vedo, zakaj smo to storili. Upam, da se znova srečamo. Zdaj ni več naključje, da redno zmagujemo proti Sloveniji," je z iskrico v očeh o izjavi Sekulića, da so mete zadevali tudi poljski košarkarji, ki jih po navadi ne zadevajo. Potem je prosil, da najprej vprašanja postavljamo Jordanu Loydu, ki je z njim stopil pred novinarje, saj je želel, da se njegov varovanec čim prej vrne v slačilnico in počiva.
"Naš trener je vedno miren. Vliva nam ogromno samozavesti. Zato lahko ostanemo mirni. Navijači so bili izjemni, saj je bilo to najboljše vzdušje, v katerem sem igral," je svojega selektorja pohvalil najboljši strelec poljske reprezentance na tej tekmi.
"Izjemno je biti z njim na igrišču. Je eden najboljših igralcev na svetu, vsi so osredotočeni nanj, mi pa smo to izkoristili za motivacijo. Tudi izjave njegovega selektorja so nas motivirale. A do Luke čutim le spoštovanje," je Luko Dončića pohvalil Loyd.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.