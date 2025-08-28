Svetli način
Košarka

Sekulić je odgovoril na dve vprašanji in odšel, Poljaki pa uživajo v podcenjevanju

Katovice, 28. 08. 2025 22.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Milan Doknić
Pa smo spet tukaj. Tokrat nismo v Berlinu, ampak v Katovicah. Tokrat slovenska reprezentanca ne odhaja domov. A vseeno se zdi, da drugi zaporedni poraz proti Poljakom, šesti slovenske reprezentance na zadnjih sedmih tekmah, boli bolj, kot bi moral. Je le prva tekma na prvenstvu, ostalo jih je še veliko, a vzdušje v Sloveniji je zdaj še slabše, kot je bilo. Po bizarni novinarski konferenci, na kateri je selektor odgovoril na zgolj dve vprašanji in odšel, pa nam je ostalo še več neodgovorjenih vprašanj.

Poljaki so znova bili preveč razigrani, Slovenci preveč nervozni. "Težka tekma je bila pred polno dvorano. Poljska je igrala izjemno. Mogoče bolje, kot je v resnici sposobna. Celo tekmo so zadevali zelo težke mete. To so počeli tudi igralci, ki drugače niso dobri strelci. Ključni trenutek je bil v tretji četrtini, ko so se dogajale nekatere čudne stvari. Vseeno pa svojim igralcem ne morem zameriti ničesar," je po tekmi najprej dejal Aleksander Sekulić.

"Nedavno me vsi sprašujejo o preteklih tekmah proti Poljakom in Francozom. Francoska ekipa je drugačna kot v prejšnjih letih. So favoriti v skupini. So izjemno kakovostni in fizično nadarjeni," je o naslednji tekmi proti Franciji v angleščini dejal Sekulić.

Nato je sledilo vprašanje novinarke RTV-ja, ki ga je prosila, da bolj podrobno pojasni komentar o "čudnih" dogodkih vtretji četrtini. Selektor Sekulić je (očitno namerno) obmolknil, predstavnik Fibe, ki je vodil konferenco, pa je kmalu za tem enostransko zaključil pogovor. Zbrani novinarji smo obnemeli, Sekulić je skupaj z Murićem odšel, zdaj pa je slovenski javnosti ostalo več vprašanj kot odgovorov. Dolžni smo pojasnilo, da je predstavnik Fibe po novinarski konferenci priznal, da je prišlo do nesporazuma, saj je menil, da slovenski novinarji nismo imeli več vprašanj.

Zato smo ostali na poljski novinarski konferenci. "Uživali bomo v tej tekmi. Ni bilo lahko. Na začetku tekme smo igrali slabo v obrambi, potem pa smo popravili napake in vodje našega moštva so dvignili samozavest ostalih," je po tekmi dejal selektor Poljske Igor Miličić.

"Naš trener je vedno miren. Vliva nam ogromno samozavesti. Zato lahko ostanemo mirni. Navijači so bili izjemni, saj je bilo to najboljše vzdušje, v katerem sem igral," je svojega selektorja pohvalil najboljši strelec poljske reprezentance na tej tekmi.

"Izjemno je biti z njim na igrišču. Je eden najboljših igralcev na svetu, vsi so osredotočeni nanj, mi pa smo to izkoristili za motivacijo. Tudi izjave njegovega selektorja so nas motivirale. A do Luke čutim le spoštovanje," je Luko Dončića pohvalil Loyd.

