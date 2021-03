Poraz Krke na izjemno pomembni tekmi

Krka je na domačem parketu izgubila zelo pomemben obračun v boju za mesta, ki neposredno zagotavljajo obstanek v ligi Aba. Trinajsti poraz sezone jo sicer začasno drži na 11. mestu, a ima v nadaljevanju rednega dela zahteven spored, da si zagotovi najmanj 12. mesto.

Po dobrem začetku so domači v končnici prve četrtine nekoliko popustili, kar je FMP izkoristil in povedel za pet točk, vseeno pa so Novomeščani hitro odgovorili, dvoboj pa je bil pravzaprav večino prvega polčasa izenačen.

V njem so bili strelsko navdahnjeniRok Stipčević (14 točk), Rodney Camphor(10) pri Krki ter Marko Radovanović (13) pri FMP. Slednji je polčas zaključil s sedmimi zaporednimi točkami in ga dobil s +5.

Domači so drugi polčas začeli zelo slabo, ustavil se je met za tri, medtem ko so košarkarji FMP zadevali z vseh položajev in tretjo četrtino končali s prednostjo 14 točk. Neučinkoviti Novomeščani nikakor niso mogli kljubovati tekmecem, ki so bili razigrani in so zanesljivo vpisali šesto zmago v sezoni ob 11 porazih.

Pri domačih je stik z gosti držal Rok Stipčević z 20 točkami, pri zmagovalcih pa je kar šest košarkarjev dvoboj končalo z dvomestnim zbirom točk. Novomeščani bodo tekmo rednega 20. kroga odigrali v nedeljo, doma proti Megi.

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Mario Majkić (Slovenija), Gordan Terlević (Hrvaška), Dragan Porobić (BiH).

* Krka: Camphor 12, Stipčević 20 (2:3), Vrabac, Barič 5, Kosi 5 (1:2), Škifić 11 (2:5), Škedelj 10 (1:3), Lapornik 11 (2:2), Vučetić, Milovanović 2 (2:4).

* FMP: Lazarević 19 (3:3), Čović 9, Simović, Radovanović 13 (2:3), Pecarski 14, Šešlija, Nenadić 14 (4:4), Radonjić 14, Popović, Vasić, Đorđević 14 (2:3).

* Prosti meti: Krka 10:19, FMP 11:13.

* Met za tri točke: Krka 10:32 (Stipčević 4, Camphor 2, Barič, Škifić, Škedelj, Lapornik), FMP 14:31 (Lazarević 4, Radonjić 4, Pecarski 2, Nenadić 2, Čović, Radovanović).

* Osebne napake: Krka 21, FMP 23.

* Pet osebnih: Camphor (38.).