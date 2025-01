Poraz Krke proti Budućnosti

Novomeški košarkarji so v črnogorski prestolnici doživeli nov poraz, a jih domači niso tako nadigrali, kot so se nekateri bali. Krka se je tekmecem, ki so trenutno le z dvema porazoma druga najuspešnejša ekipa lige in ki so v prejšnjem krogu v Beogradu prizadejali vodilnemu Partizanu prvi poraz, zelo solidno upirala in bila nevarna do zadnjih minut.