Poraz Krke proti Studentskem centru

Krka je v prvi četrtini še držala stik z zasedbo iz Podgorice, v drugi pa se je ta odlepila. Prednost domačih je po štiriminutnem mrku Novomeščanov narasla najprej na pet, ob koncu polčasa pa po trojki Zorana Vučeljića tudi na 11 točk.

Novomeška zasedba tudi po petih odigranih tekmah ostaja edina brez zmage v skupini A regionalne lige. Za današnji poraz je bil kriv strelski mrk v prvi polovici zadnje četrtine, ki je botroval vodstvu domačih za 14 točk in posledično mirni končnici.

Takšna je bila razlika tudi ob prihodu iz slačilnice, razmerje moči na parketu Morače pa se sprva ni spremenilo. Domači so ves čas imeli zanesljivo prednost okoli desetih točk, Krka pa je predvsem ob koncu tretje četrtine po trojki Lovra Urbihe ter ukradeni žogi in polaganju Urbana Omana z delnim izidom 9:0 izenačila na 57:57.

Krka je dolgo potrebovala, da je našla ritem proti študentom, se vrnila v igro, nato pa v prvih minutah zadnje četrtine znova hitro zaostala. Nov strelski mrk, ta je trajal dobre štiri minute, je Novomeščane drago stal. Po izidu 75:61 na semaforju za domače pa vrnitve za Krko ni bilo več.

Ob drugi zmagi Studentskega centra je Emir Hadžibegović dosegel 19 točk (trojke 4:4), Aleksa Ilić pa je 12 točkam dodal 13 skokov. Slovenski organizator igre pri študentih Matic Rebec je dvoboj končal s štirimi točkami. Pri Krki sta Victor Bailey in Sukhmail Mathon (9 skokov) dosegla po 17 točk.

Krka bo v šestem krogu naslednjo soboto gostovala pri FMP.