Poraz Miamija, skromen izkupiček Dončića

Dallas pa se je z Luko Dončićem v Chicagu veselil zmage s 103 : 98. Mladi slovenski košarkar je tekmo končal pri 11 točkah, šestih skokih in treh podajah. Ključno vlogo sta prevzelaHarrison Barness 23 točkami in J. J. Barrea s 14 točkami in po petimi skoki in podajami.