'Poraz ni nobena tragedija. So večeri, ko žoga ne gre skozi obroč'

V taboru Dallasa po porazu niso bili pretirano razočarani in poudarjajo, da je bila to ena tistih tekem, ko žoga preprosto ne gre skozi obroč. "Pomembno je, da se zavedate, kdo ste. In Dallas je ekipa, ki si ustvari veliko odprtih metov z razdalje, a tokrat nam ta isti met ni stekel. Imeli smo ogromno neoviranih metov in če bi večino spravili skozi obroč, bi bil končni izid verjetno drugačen," je po devetem porazu v sezoni dejal strateg Mavsov Jason Kidd.

Ta še vedno ne more računati na poškodovanega zvezdniškega branilca Kyrieja Irvinga, kar se je v igri Teksašanov tokrat zelo poznalo. "Kyrie nemalokrat razbremeni Luko (Dončića, op. p.) in ostale soigralce, to pa pomeni veliko nevarnost za tekmeca. Luka je bil vnovič izjemen, tudi ostali so prispevali svoj delež, a je bil ta nekoliko skromnejši za tako dobro moštvo, kot je Minnesota. Brez dvoma gre v tem trenutku za najboljšo ekipo v prvenstvu, je pa sezona še dolga in karte se bodo še dodobra premešale," je prepričan nekdanji odličen organizator igre, ki v drugem polčasu obračuna, ko je igra njegovega moštva začela več kot očitno padati, ni našel pravega odgovora na odlično moštveno predstavo gostov v napadu.