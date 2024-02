Poraz ob ljubljanskem slovesu Matkovića: Žal mi je, da se je tako zaključilo

OGLAS

Cedevita Olimpija je tekmo začela dobro, a v drugem polčasu so se hitro znova pokazale zelo znane težave v obrambi in nezbrana igra v napadu. "Spet smo v nekem trenutku imeli deset točk prednosti. Prednost se je prehitro stopila. Vstopili smo v tesno končnico in oni so bili v tistem trenutku razigrani, mi pa znova nismo. Nekje je problem, kemije enostavno ne vzpostavimo. Igralci ne najdemo vloge, v kateri bi lahko igrali najbolje," je po 16. porazu v evropskem pokalu dejal znova razočarani Jaka Blažič.

Karlo Matković je zadnjič igral pred ljubljanskim občinstvom, a kljub 21 točkam, osmim skokom in petim podajam še enkrat znova odlični center, ni mogel preprečiti poraza svojega moštva: "Vsakič se na koncu pogovarjamo enako. Spet smo padli na koncu. Žal mi je, da se je tako zaključilo in ker je sezona zame izgledala tako. Vsem, ki so tu bili z menoj bi se rad zahvalil. Ekipi v nadaljevanju želim vso srečo."

Vidno razočaran je bil tudi trener domačih Zoran Martić. Kljub porazu pa je o centru, ki se bo po sobotni tekmi lige ABA proti Borcu odpravil v NBA moštvo New Orleans Pelicans, govoril z izbranimi besedami. "Karlo je po mojem mnenju celo prvi center ABA lige. V evropskem pokalu je zagotovo med tremi najboljšimi. Njegov odhod se bo zagotovo poznal," je o varovancu, ki ga vodi od nedavnega prihoda v Olimpijo, dejal Martić.

V minulih dneh so se pojavila namigovanja, da bi Matkovića lahko zamenjal ljubljanskim ljubiteljem košarke zelo znan center Alen Omić, a Martić te teorije ni bil pripravljen potrditi ali zavrniti. "Že od takrat, ko se je vedelo, da bo šel, je to vplivalo na moštvo, zagotovo. Dejstvo je, da smo se morali ukvarjati tudi s tem v zadnjih 14 dneh, ali celo treh tednih. To je situacija na katero ne moremo vplivati, Karlo odhaja in tako pač je. Uprava poskuša najti rešitev s tem, da smo omejeni s proračunom, preko katerega uprava ne misli iti in seveda z razpoložljivimi igralci na tržišču. Situacija ni enostavna in ne moremo ravno izbirati med 30 igralci ter reči ta nam je najbolj všeč," je dejal Martić.