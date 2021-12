Poraz proti Bologni z dvignjeno glavo: 'Rezultati bodo prej ali slej prišli'

Virtus se je iz Stožic še drugo zaporedno sezono vrnil s tesno zmago. Osem sekund do konca je imela Olimpija napad za izenačenje, a je Jacob Pullen žal zgrešil in ostalo je pri 101:104. Kljub temu so zmaji – sploh v primerjavi s prejšnjimi tekmami – pokazali napredek v igri. Poznal pa se je tudi učinek obeh nedavnih okrepitev.

Organizator igre Yogi Ferrell je bil najboljši strelec tekme s 24 točkami, zbral je tudi kar 11 podaj. Alen Omić pa je kraljeval pod košema in obračun končal pri 18 točkah, iz igre je zgrešil le en met (7/8). "Žal mi je te tekme, ker smo znova tesno izgubili. Imeli smo met za podaljšek. Ta poraz boli, a rečem lahko samo, da moramo dvigniti glave in iti nazaj v dvorano trenirat. Napredovati moramo kot ekipa, verjeti moramo drug v drugega in v trenerja. Biti moramo pozitivni in rezultati bodo prej ko slej prišli," je Omić kljub porazu ostal optimističen.