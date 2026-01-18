'Poraz z Budućnostjo je pozabljen, na vrsti je Cluj'

Toda še prej se za trenutek ustavimo pri sobotnem obračunu v regionalni ligi ABA, ki bi ga varovanci črnogorskega strokovnjaka Zvezdana Mitrovića lahko dobili. Še dve minuti in 40 sekund pred koncem je Cedevita Olimpija vodila z 72:70, nato pa do zadnjega zvoka sirene ostala brez točke, medtem ko so jih gostje iz Podgorice dosegli 13 za rezultatsko prepričljivo zmago s 83:72.

"Ekipa Budućnosti je bila od začetka do konca tekme agresivna in nas je v ključnih trenutkih tudi zlomila. To je nekaj, na kar se moramo v prihodnje še posebej pripraviti, zlasti na takšnih derbijih in domačih tekmah," je po derbiju 15. kroga dejal kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič in se z mislimi že usmeril k pomembnemu torkovemu evropskemu izpitu proti omenjenim Romunom.

"Od tu naprej je pomembna prav vsaka tekma. Do konca rednega dela Eurocupa so ostale še štiri tekme in vsaka predstavlja nekakšen finale za nas v boju za najvišja mesta v skupini B. Najprej moramo storiti vse, da v torek premagamo Cluj, nato pa bomo razmišljali o preostalih treh obračunih (Umana Reyer Venezia, Hamburg in Slask Wroclaw, op. p.). Če bomo igrali našo igro in ne ponovili napak s tekme proti Budućnosti, se lahko nadejamo pozitivnega razpleta," je še dodal Blažič.