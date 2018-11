Poraz z Ukrajino dokončno ugasnil slovenske načrte o nastopu na SP

Slovenci so v Zaporožju izgubili proti Ukrajini (82:54), pomlajena zasedba pod vodstvom selektorja Rada Trifunovića ni bila kos gostiteljem. Evropski prvaki, lanski naslov so osvojili po nizu petnajstih zaporednih zmag (šest v kvalifikacijah in devet na Eurobasketu). Tudi kvalifikacije za SP so Slovenci začeli z zmago, a je izkupiček slab, saj so na osmih odigranih slavili le dvakrat (proti Belorusiji in Črni gori).

"Ukrajinci so startali čvrsto in zelo motivirano, mi na drugi strani pa medlo in brez pravega odgovora. Verjamem, da so fantje imeli željo, vendar tega na igrišču niso pokazali. Ko je Ukrajina dobila zalet, pa je bilo že prepozno. Enostavno je nismo znali ustaviti in razlika je samo naraščala. Čeprav smo mladi, bomo morali v prihodnje pokazati več volje, moči in karakterja. Upam, da je bila to dobra šola za vse nas in da bomo na naslednji tekmi v nedeljo pokazali veliko več. Igralce bo treba najprej spraviti iz tega šoka, kajti jasno je, da so močno razočarani. Ponosno so prišli v reprezentanco, nato pa doživeli visok poraz. V teh treh dneh se moramo dvigniti in pokazati, da znamo igrati košarko,"je dejal selektor Trifunović po porazu.