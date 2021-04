Denver brez Čančarjeve pomoči do zmage po preobratu, Clippersom mestni derbi

Vlatko Čančarproti Orlandu ni dobil priložnosti za igro, v kateri je sicer solidno predstavo pokazal Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 17 točk, 16 podaj in devet skokov, prvi strelec ekipe pa je bilAaron Gordon s 24 točkami. Pri Orlandu, ki je ob polčasu vodil za 18 točk, staChuma Okekein Terrence Ross zbrala po 19 točk.

Clippers so doma brez težav odpravili jezernike, ki so pogrešaliLeBrona Jamesa,Anthonyja Davisa ter tudi Andreja Drummonda in Wesleyja Matthewsa. Prvaki so celo tekmo zaostajali, izgubili tri od štirih četrtin ter na koncu še šesto od zadnjih devetih tekem. Pri zmagovalcih je Kawhi Leonardzbral 19 točk, 10 skokov in osem podaj. Njegov soigralecMarcus Morris st. je bil z 22 točkami najboljši strelec tekme. Clippers so tretji na zahodu, Lakers pa peti.

V vzhodnem delu lige sta poraz doživeli vodilni ekipi. Philadelphia je doma izgubila proti Memphisu s 100:116, pri čemer je za slednjega sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, statistično pa se je najbolj izkazalJonas Valančiunas s 16 točkami in 12 skoki.Tobias Harris je za Philadelphio, ki je pogrešala prvega zvezdnikaJoela Embiida, dosegel 21 točk.

Brooklyn pa je izgubil v Chicagu s 107:115. Pri slednjem je 25 točk dosegel Zach LaVine, prišlek iz Orlanda Nikola Vučević pa je 22 točkam dodal 13 skokov. Pri Brooklynu, ki je igral brez Jamesa Hardna inKevina Duranta, je sicer sedem košarkarjev zbralo dvomestno število točk, največ paKyrie Irving, ki je 24 točkam dodal 15 podaj.

Na drugih tekmah je Boston tudi z 22 točkami Jaysona Tatumas 116:86 odpravil Charlotte, Houston je izgubil proti New Orleansu, pri katerem jeLonzo Ball vpisal 27 točk, s 115:122, Atlanta pa je s 117:111 premagala Golden State, pri čemer sta pri zmagovalcihClint Capela inDanilo Gallinari dosegla 24 oziroma 25 točk, prvi pa je temu dodal še 18, drugi pa 10 skokov. Stephen Curry je za Golden State prispeval 37 točk.

V noči na torek bo Dallas Luke Dončića gostil Utah, sicer najboljšo ekipo lige.