Poraženi Golemac obupuje: Zelo težko je biti na mojem mestu

"Bili smo brez energije, odločnosti in možganov. Nismo se jim mogli postaviti po robu," je dejal vidno poraženi Jurica Glemac . Kljub prihodu Green Dragonsov na tekmo in posledično dobrem vzdušju v bolj polni dvorani Stožice, kot po navadi v letošnji sezoni, domače moštvo nikoli ni imelo možnost za zmago proti Budućnosti.

Po tekmi Golemac ni deloval kot trener z jasno vizijo in načrtom za odpravo težav in povratek na zmagovita pota. " (Ponavljanje napak) na vsaki tekmi in vsakem treningu je zelo frustrirajoče in v tem trenutku je zelo težko biti na mojem mestu, ampak nikoli nisem odnehal in tudi zdaj ne bom odnehal. Lahko le vztrajam, saj se stvari ne spreminjajo na boljše, slačilnica se ne polni," je vdano dejal strokovnjak, ki vodstvo kluba neuspešno poskuša prepričati, da pripelje okrepitve.

Zmaji so tekmo izgubili s kar 22 točkami zaostanka (80:58) kljub slovesnosti med glavnim odmorom, na kateri so Ljubljančani upokojili dres legendarnega košarkarja Dušana Hauptmana .

Glavni razlog za slabe predstave svojih varovancev je znova videl v igralcih, ki so mu na voljo, oziroma predvsem tistih, ki mu niso. "Igralci, ki so tu ne čutijo pritiska s klopi, saj je za igralca najtežje to, da bo moral na klop, če ne igra dobro. Jaz nimam dovolj široke klopi in moči, da na tak način kaznujem igralce. To je najtežje za trenerja, ki se ne more odzvati."