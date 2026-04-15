Portland gre po zmagi nad Phoenixom v končnico, konec sezone za Miami

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V vrsti Portlanda je blestel izraelski reprezentant Deni Avdija, ki je z 41 točkami prispeval levji delež za presenetljivo zmago nad Phoenix Suns s 114:110. Portland se je v kvalifikacijski turnir za popolnitev preostalih mest v drugem delu sezone uvrstil kot osmouvrščena ekipa, Phoenix pa je redni del sezone končal na sedmem mestu. Zdelo se je, da se bo Phoenix podal v obračune prvega kroga končnice proti San Antoniu, potem ko so arizonska sonca povedla nekaj več kot tri minute pred koncem četrte četrtine.

Deni Avdija FOTO: AP

Toda Portland se ni predal in je tekmo sklenil z blestečim nizom točk 17:5. Razplet tekme pomeni, da si je Portland zagotovil igranje v končnici kot sedmi nosilec in se bo v prvem krogu končnice pomeril z drugouvrščeno ekipo rednega dela na zahodu, teksaškimi ostrogami. Phoenix ima še upanje, a si je znatno otežil pot, saj bo prisiljen za odhod na počitnice ali položaj osmega nosilca v končnici igrati z boljšim iz obračuna med deveto- in desetouvrščenima ekipama Los Angeles Clippers in Golden State Warriors.

Avdijo je z 21 točkami podprl Jrue Holiday, Jerami Grant pa je dodal 16 točk. Jalen Green je bil najboljši pri Phoenixu s 35 točkami, Devin Booker pa je dodal 22 točk. Košarkarji Charlotte Hornets so v uvodnem krogu turnirja play-in lige NBA slavili po podaljšku in Miami Heat z izidom 127:126 izločili iz bojev za končnico ter poslali na počitnice. Kazalo je že, da bodo sršeni izgubili. Charlotte je 26 sekund pred koncem zapravila prednost 125:120 in Miamiju omogočila vodstvo s 126:125.

LaMelo Ball FOTO: AP

Zvezdnik Miamija Tyler Herro je zadel odlično trojko iz kota za 123:125, LaMelo Ball pa je neprevidno izgubil žogo in nato še storil osebno nad Herrom, ki je zadel tri proste mete in Miamiju zagotovil vodstvo le devet sekund pred koncem. Ball je napako takoj popravil z odločnim polaganjem za 127:126, kar je bil tudi odločilni zadetek, potem ko je Miles Bridges v zadnjem trenutku blokiral Miamijev poskus za spremembo izida.

Zmaga pomeni, da je zasedba Charlotte, ki je bila v letih 2021 in 2022 poražena v svojih prejšnjih dveh nastopih v dodatnem turnirju za uvrstitev, ohranila živo upanje o igranju v končnici. Miami, ki je končal redni del sezone na desetem mestu na vzhodu, pa je s porazom dokončno zapravil možnosti za igranje v končnici.

Miami Heat sosredi aprila končali sezono v ligi NBA, FOTO: AP

Charlotte, ki je redni del sezone končala na devetem mestu lestvice vzhodne konference, se bo v sredo pomerila s poražencem tekme za uvrstitev v končnico vzhoda med osmopostavljenim Orlandom Magic in sedmopostavljenim moštvom Philadelphia 76ers. Nagrada za zmagovalca tega obračuna je položaj osmega nosilca in igranje v prvem krogu končnice proti prvemu nosilcu Detroitu.