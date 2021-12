Portland odpustil izvršnega direktorja zaradi obtožb o ustrahovanju

Do te odločitve so prišli po ugotovitvah neodvisne preiskave, ki so jo sprožili, ker je več ameriških medijev novembra poročalo o neprimernem vedenju 56-letnika. Predsednik kluba Chris McGowan je pred mesecem zaradi tega že odstopil, Joe Cronin pa bo začasno opravljal naloge generalnega direktorja.

Neil Olshey se je Trail Blazers pridružil pred devetimi leti iz Los Angeles Clippers. Portland se je z njim osemkrat zapored uvrstil v končnico, kar je trenutno najdaljša serija v ligi. Ekipa z zvezdnikom Damianom Lillardom je trenutno osma v zahodni konferenci z enajstimi zmagami po 23 tekmah.

V sporočilu za javnost so še navedli, da so sedaj "prepričani, da bodo spremembe v vodstvu pripomogle k ustvarjanju bolj pozitivnega in spoštljivega delovnega okolja."