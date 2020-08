Portland ostaja med živimi, Milwaukee dobil derbi Vzhoda

Junak sila izenačene tekme je v končnici rednega dela postal zimzeleni Carmelo Anthony (21 točk), ki je v zadnjih 90 sekundah četrte četrtine dvakrat natančno meril za tri točke, s čimer je svoji ekipi zagotovil podaljšek. V dodatnih petih minutah je nato Portland stopil na plin in na krilih Lillarda (29 točk) in CJ McColluma (33 točk) prišel do izjemno pomembne zmage. Pri grizlijih je bil najbolj učinkovit Jaren Jackson mlajš i s 33 točkami, 22 jih je dodal Ja Morant , eno manj pa še Brandon Clark .

Giannis Antetokounmpo blestel ob zmagi nad Bostonom

Derbi vzhodne konference med Boston Celticsi in Milwaukee Bucksi so bistveno bolje odprli slednji, ki so sredi prve četrtine povedli že s 17:2. Nato so se varovanci Brada Stevensa le nekoliko prebudili, pet minut kasneje so zaostajali le že za dve točki. A Milwaukee je svojo prednost uspel zadržati in je na polčas odštel s prednostjo šestih točk. Na začetku tretje četrtine se je ogrel Jaylen Brown (22 točk), ki je z nekaj zaporednimi zadetimi meti povsem približal Celticse. Marcus Smart pa je 14 minut do konca zadel met za tri točke, s katerim je svojo ekipo prvič na tekmi popeljal v vodstvo (83:82). V zadnjem delu smo spremljali sila izenačeno predstavo, tehtnico pa je na stran Bucksov s trojko minuto in pol pred koncem prevesil Khris Middleton. Brown je na drugi sicer uspel odgovoriti, a sledila je izjemna akcijaGiannisa Antetokounmpa, ki je bil iz bližine natančen pod prekrškom. Izkoristil je še dodaten prosti met, s čimer je bila usoda Celticsov zapečatena.

Aktualni MVP lige je bil najbolj razpoložen posameznik tekme, dosegel je namreč 36 točk, 15 skokov in sedem asistenc. 18 točk je vpisal Middleton, ki pa mu met nikakor ni stekel (6/20). Izkazal se je tudi center Brook Lopez – 14 točk in šest blokad. Pri poražencih je 23 točk vpisal obrambni specialist Smart, eno manj je dodal Smart.

Liga NBA, izidi:

Dallas Mavericks - Houston Rockets 149:153 (podaljšek)

(Luka Dončić: 28 točk, 13 skokov, 10 podaj, 8 izgubljenih žog za Dallas)

Brooklyn Nets - Orlando Magic 118:128

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 140:135(podaljšek)

Washington Wizards - Phoenix Suns 112:125

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 119:112

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 129:120