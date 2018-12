Portland po podaljšku premagal prvake, Hardnovih 'nasul' 45 točk Bostonu

V zmagoviti ekipi Portlanda sta bila najbolj učinkovita Jusuf Nurkić s 27 in CJ McCollum s 24 točkami, v domači pa je blestel Kevin Durant, ki je dosegel trojnega dvojčka. To je bil za Duranta drugi trojni dvojček v tej sezoni, njegovih 26 točk, 11 podaj in 10 skokov pani zadostovalo za zmago trikratnih prvakov v zadnjih štirih sezonah.

V noči na petek so bile na sporedu še štiri tekme lige NBA: Jamesa Harden je dosegel kar 45 točk, Houston je premagal Boston s 127:113. Ekipa iz Teksasa je dosegla šesto zmago v nizu. Milwaukee je na domačem parketu premagal New York s 112:96, prvi mož dvoboja pa je bil Grk Giannis Antetokounmpo z 31 točkami in 14 skoki.