Portland, Toronto in Philadelphia v drugi krog končnice

Košarkarji edine kanadske franšize v ligi NBA so na peti tekmi serije proti Orlando Magic slavili s 115:96 in še četrto sezono zaporedoma napredovali v konferenčni polfinale. V polfinalu vzhodne konference se bodo pomerili s košarkarji iz Philadelphie, ki so prav tako v petih tekmah izločili Brooklyn Nets, na zadnji tekmi je bil izid 122:100 za Philadelphio. Brez drugega dela je ostala zvezdniška ekipa Oklahoma City Thunder. Kljub 36 točkam Paula Georgea in novemu trojnemu dvojčkuRussella Westbrooka (29 točk, 14 podaj, 11 skokov), že desetemu v končnicah, na peti tekmi serije, bo šla Oklahoma tretjo sezono po vrsti predčasno na počitnice že po uvodnih obračunih. Portland je napredoval z neverjetno trojko Damiana Lillarda, ki je prehitel sireno ter izid postavil na 118:115. Lilliard je bil prvi strelec večera s 50 točkami, od tega je dal kar deset trojk (10-18). To je bila njegova najboljša predstava v karieri, kot prvi igralec franšize iz Portlanda je v končnicah dosegel mejnik 50 točk na tekmi.

Serija med San Antonio Spurs in Denver Nuggets še ni odločena. Denver je na peti tekmi uvodnega kroga končnice premagal favorizirane ostroge s 117:103 za vodstvo v zmagah 3:2 ter bo imel že na šesti tekmi prvo priložnost za zaključno žogo.

Zmagovalca obračuna med San Antoniom in Denverjem v konferenčnem polfinalu čaka Portland.



Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhod:

Toronto Raptors- Orlando Magic 115:96

(Toronto je napredoval v konferenčni polfinale z izidom 4:1 v zmagah)

Philadelphia 76ers- Brooklyn Nets 122:100

(Philadelphia je napredovala v konferenčni polfinale z izidom 4:1 v zmagah)

- zahod:

Denver Nuggets- San Antonio Spurs 108:90

(Denver vodi s 3:2 v zmagah)

Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder 118:115

(Portland je napredoval v konferenčni polfinale z izidom 4:1 v zmagah)