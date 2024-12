Dallas, spet z Dončićem v osrednji vlogi, nadaljuje pozitiven niz

Košarkarji Dallasa so našli svojo igro. Teksašani so na zadnjih šestih tekmah lige NBA dosegli kar pet zmag. Tokrat so na gostovanju v Portlandu ugnali Trail Blazerse s 137:131. Luka Dončić se je po petih tekmah prisilnega počitka zaradi težav z zapestjem v kader Dallasa vrnil na najboljši možni način. Ljubljančan je gostiteljem zabil 36 točk, dodal je še sedem skokov in kar trinajst asistenc, imel je tudi tri ukradene žoge, na parketu pa je preživel 36 minut. Kyrie Irving, Naji Marshall, Dereck Lively in Klay Thompson za goste niso igrali.