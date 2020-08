Portland na krilih Nurkića ugnal Memphis in si zagotovil mesto v končnici

Osma ekipa zahodne konference po skrajšanem rednem delu Portland Trail Blazers je za potrditev končnice potrebovala zgolj eno zmago, medtem ko bi košarkarji Memphisa morali slaviti dvakrat zapored, če bi želeli nadaljevati NBA sezono. Na koncu smo odločitev o tem, kdo se bo v prvem krogu pomeril z Los Angeles Lakersi, dobili že po eni tekmi, ki se je odločala v zadnjih minutah, v katerih je do izraza prišla predvsem individualna kvaliteta košarkarjev iz Portlanda.

31 točk in deset asistenc je vpisal prvi zvezdnik "rezil" Damian Lillard, ki je bil pred odločilno tekmo izglasovan tudi za najboljšega posameznika v nadaljevanju sezone. Le dve točki manj je dodal CJ McCollum, medtem ko je center iz Bosne in Hercegovine Jusuf Nurkićzabeležil pošastnih 22 točk in 21 skokov. In to le nekaj ur potem, ko je iz domovine dobil žalostno vest, da je zaradi posledic koronavirusne bolezni življenje izgubila njegova babica.

Vidno ganjeni Nurkić, ki uspeha ni proslavljal tako bučno kot soigralci, je po tekmi dejal: "Nisem si želel igrati, a sem stisnil zobe, saj vem, da bi si ona to želela. Ta predstava je zanjo."

Da še ni za staro šaro, pa je z nekaj pomembnimi koši v odločilnih minutah dokazal tudi Carmelo Anthony, ki je bil v lanski sezoni v Houstonu bolj ali manj odpisan, letos pa je v Portlandu znova našel nekaj starega sebe. V 37 minutah je vpisal 21 točk. Za tri je metal zgolj 1/6, a je bila prav njegova zadeta trojka morda celo odločilna, ko so "rezila" manj kot minuto do konca ušla na šest točk prednosti.