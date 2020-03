Porzingis izbral idealno peterko, tokrat (še) brez Dončića

Kristaps Porzingis je bil velika okrepitev Dallasa pred sezono, pred tem je štiri leta nosil dres ekipe New York Knicks. Vrnil se je poškodbi kolena in v tej sezoni igra izvrstno in dobro sodeluje z Luko Dončićem, saj je to udarna naveza Mavericksov. Porzingis, ki je visok 221 centimetrov, je zelo gibljiv, saj lahko igra pod košem ali uspešno meče trojke. V povprečju na tekmo dosega 19,2 točke in 9,2 skoka in 2,1 blokade na tekmo.

V času, ko je ustavljeno dogajanje v ligi NBA, ni tekem in treningov, je Latvijec preko spleta odgovarjal na vprašanja navijačev Mavsov. Tako jih je zanimalo, katerih pet igralcev lige NBA, vključujoč nekdanje in aktualne košarkarje, bi izbral. Odlločil se je za naslednjo peterico: Kyrie Irving, Kobe Bryant, Kevin Durant, Dirk Nowitzki in Shaquille O’Neal. Zanimivo je, da recimo na seznamu ni Michaela Jordanaali LeBrona Jamesa, pa tudi na Dončića je "pozabil".