'Porzingis je zahteval odhod iz New Yorka, v nasprotnem bi zbežal v Evropo'

"Tako močno si je želel iti, da je nekega lepega dne vstopil v mojo pisarno in meni ter generalnemu menedžerju ekipe Scottu Peryju dejal: 'Fanta, ne želim več biti del zgodbe. Hočem zapustiti New York. Ne mislil podaljšati pogodbe z Knicksi in dajem vam teden dni časa, da me prodate, v nasprotnem bom pobral šila in kopita ter se vrnil v Evropo'," je ameriškim novinarjem priznal predsednik ekipe New York Knicks Steve Mills. "Ni nam preostalo drugega, kot da zavihamo rokave in skušamo iz nastale situacije izvleči čim več. Vse ostalo je preteklost. Poznate razplet zgodbe," je še dejal prvi mož ekipe, ki se na vso moč trudi vrniti med velike v ligi NBA. Knicksom to v zadnjih sezonah nikakor ne uspeva, čeprav so v New Yorku močno in bogato kadrovali, a uspehov ni.