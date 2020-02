Porzingis odkrito: Ta tekma je bila preprosto bedna

"Še en ... Še en težek poraz. Še posebej, ko ne smeš izgubiti, potem pa izgubiš tako. Zelo frustrirajoče. A takšna je NBA, vzponi in padci, najpomembneje pa je, da se iz teh reči kaj naučimo. Moramo zmagati takšne tekme, ki jih moramo zmagati,"je naši dopisnici Tadeji Lampret in zbranim medijem po tekmi pri Washington Wizardsih povedal krilni center Dallas Mavericksov Kristaps Porzingis.

TEKMA

Latvijec je dva dni po tem, ko si je ob porazu z Memphis Grizzliesi (107:121) zlomil nos, nastopil brez zaščitne maske, a je deloval precej razglašeno. Že na začetku zadnje četrtine je dobil peto osebno napako in Mavsom v napeti končnici ni mogel pomagati do nove zmage, ki bi še povečala prednost pred devetimi Portland Trail Blazersi (izkupiček 24-29). Ti so s San Antonio Spursi (22-29), New Orleans Pelicansi (21-31), Phoenix Sunsi (21-31) in Sacramento Kingsi (20-31) tisti, ki bodo najresneje lovili zadnji vlak za končnico, seveda v primeru, da bosta Dallas in Memphis (26-26) v drugem delu sezone popustila.

'Še dobro, da nas jutri čaka nova tekma'

"Samo vprašanje časa je, da bomo kot skupina igralcev še zrasli. Ne dvomim, da nam bo to uspelo slej kot prej. Ta tekma je bila preprosto bedna ... Tako to je. Še dobro, da nas jutri čaka nova,"je bil slikovit Porzingis, ki bo moral brez Dončića najverjetneje odigrati le še naslednji obračun s Charlotte Hornetsi.

Za 24URsta v Washingtonu o Dončiću spregovorila tudi srbski center Boban Marjanović in nemški krilni center Maxi Kleber, ki pravi, da za slovenskega zvezdnika stiska pesti tudi za nastop na prihajajočem "All-Star" koncu tedna v Chicagu.

Kleber: Luka mi je všeč, ker se rad veliko šali

"Luka je super fant, odličen fant in izjemen igralec. Močno nam manjka, če bi imeli njega, bi tukaj gotovo zmagali. Res je dober fant, lepo vzgojen. Neverjeten otrok,"je dejal Marjanović.

"Luka je izjemen igralec. Na igrišču za nas opravi veliko dela, pripravlja lahke mete vsem ostalim in se vedno ponuja tudi sam," pa je dejal Kleber. "Izven igrišč je zelo prijeten tip, smešen. Jasno je, da se vidi, da je mlad, saj se rad veliko šali. To mi je všeč. Pogrešamo ga in upamo, da se kmalu vrne, saj nas čaka nekaj težkih tekem, mi pa potrebujemo našega najboljšega igralca v ekipi, to pa je Luka. Upam, da bo zdrav, ker si zasluži mesto na tekmi zvezd in izvrstno zanj bo, če bo lahko začel svojo prvo 'All-Star' tekmo."

Sodniška farsa razhudila Portland in Lillarda

Dallasu je bil po petkovem porazu v uteho tudi razplet dvoboja Portlanda in Utaha v Salt Lake Cityju, kjer je ekipa Jazz slavila tudi po zaslugi sporne sodniške odločitve. Utahov Donovan Mitchell je s polaganjem 19,5 sekunde pred koncem tekme poskrbel za vodstvo domačih, nato pa je na drugi strani s podobno potezo poskusil prvi strelec Blazersov Damian Lillard, ki ga je 11,2 sekunde pred koncem blokiral Francoz Rudy Gobert. Sodniki na začudenje večine v dvorani niso priznali dveh točk Portlandu, čeprav je francoski reprezentant ob blokadi povsem očitno udaril po tabli.

Dramatična zadnja minuta tekme Utah Jazz ‒Portland Trail Blazers: